Ульви Гасанли. Фото Meydan.tv

09 марта 2024, 06:41

Суд утвердил запрет Гасанли на телефонные разговоры с адвокатом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу директора Abzas Media Ульви Гасанли на запрет телефонных звонков из СИЗО адвокату. Защита считает запрет незаконным.

Как информировал "Кавказский узел", в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвиняются по делу о контрабанде валюты. 20 февраля стало известно, что журналистам Abzas Media разрешили общаться с близкими. Гасанли рассказал, что он и его коллеги в заключении находятся под жесткими ограничениями. Санкции коснулись и родственников журналистов, отметила адвокат Зибаейда Садыгова.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Ульви Гасанли после задержания запретили телефонные звонки и свидания с близкими, а также  звонки адвокату, рассказала 8 марта корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

«В середине февраля следствие отменило запрет на звонки и свидания с близкими. А вот абсолютно незаконный запрет телефонных разговоров с адвокатом, введенный администрацией Бакинского СИЗО-1, остается. Поэтому мы повторно обратились в суд для обеспечения права Гасанли на звонки адвокату. Но Хатаинский суд оставил без удовлетворения жалобу. А 7 марта Бакинский апелляционный суд утвердил это решение. Сохранение это запрета не только незаконно, но и абсурдно. Какой смысл запрещать арестанту звонки адвокату, если он может звонить и общаться с родными?» - задается вопросом Садыгова.

По ее словам, из-за загруженности другими делами она может посещать Гасанли только раз в неделю. «В промежутках между нашими встречами у Гасанли могут возникать срочные вопросы к адвокату, он имеет право на звонки. Но когда он приходится в пункт телефонных разговоров СИЗО, ему позволяют звонить только своей супруге. Причем номер набирает сам сотрудник СИЗО. Когда Ульви говорит, что хочет позвонить адвокату, ему отказывают. В суде представитель СИЗО говорит, что Гасанли сам не обращается с просьбой о звонках к адвокату. Если бы это было так, то почему мы подаем жалобу, нам не жалко нашего времени?», - сказала адвокат.

По ее словам, действия администрации нарушает право на защиту Гасанли. «В перспективе мы, наверное, подадим отдельную жалобу в связи с этим запретом», - отметил адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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Примечание:

"Адвокат Гасымовой пожаловалась на нарушение конфиденциальности", "Американский сенатор призвал Баку освободить политзаключенных", "Федерации журналистов потребовали остановить преследование коллег в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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