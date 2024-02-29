Адвокат указала на преследование властями родственников журналистов Abzas Media

29 февраля 2024, 14:16

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Директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, арестованный по делу о контрабанде валюты, рассказал, что он и его коллеги в заключении находятся под жесткими ограничениями. Санкции коснулись и родственников журналистов, отметила адвокат Зибаейда Садыгова.

Как информировал "Кавказский узел", в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты. 20 февраля стало известно, что журналистам Abzas Media разрешили общаться с близкими.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Директор Abzas Media Ульви Гасанли опубликовал сегодня ночью на своей странице в Facebook* письмо, в котором обратился к своей полуторогодовалой дочери. "Дорогая моя дочь, тебе уже 1,5 года. Когда меня арестовали, ты еще не ходила. Однако месяц назад, мой адвокат Зибейда Садыгова сказала, что ты уже начала ходить. Может быть это самые красивые, милые моменты твоей жизни. Я ранее мечтал видеть, пережить эти сладкие моменты", – написал Гасанли, письмо которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Мечтал" потому, что, раскрывая факты коррупции, крадущие настоящее и будущее Азербайджана, каждый день мы ожидали своего ареста. Так и случилось. Ибо Азербайджан превратился в одной из коррумпированные и репрессивных стран мира. Независимые журналисты действуют под такими угрозами и давлением", – продолжил Гасанли.

Он пояснил, что написал это письмо дочери для того, чтобы, став взрослой, она не упрекала его за то, что он не был с ней рядом. Сотрудники Abzas Media в течение трех месяцев после ареста были жестко изолированы, не могли видеться и говорить по телефону с родными, отметил директор издания.

"Мне даже не позволяли подержать тебя, 18-месячного ребенка, на руках. И сейчас я не могу тебя обнять. В Азербайджане фактически восстановлена советская тоталитарная система, страна управляется советским мышлением. Все еще из-за отцов и детей страдают дети, из-за детей- родители, члены семей. Заблокированы единственные источники доходов наших матерей – пенсионные карты, арестованы счета членов наших семей, друзей, им введен запрет на выезд из страны", – отметил Гасанли.

Впервые после обретения Азербайджаном независимости одно из средств массовой информации страны подвергается настолько жесткому преследованию. Журналистов преследуют за расследования фактов коррупции, считает он.

Арестованные по делу Abzas Media встречаются с родственниками, находясь за стеклянной перегородкой, рассказала адвокат Ульви Гасанли Зибейда Садыгова.

"В законодательстве нет ограничений на прямые встречи арестантов со своими близкими. Ульви хотел бы взять своего ребенка на руки, это было бы для него хотя бы каким-то моральным утешением на фоне несправедливого уголовного преследования", – сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала на отсутствие активных следственных действий в отношении арестованных сотрудников Abzas Media. "Срок четырехмесячного ареста Ульви Гасанли подходит к концу. Но судя по тому, что Наргиз Абсаламовой срок ареста продлили, очевидно эта мера будет принята в отношении и других фигурантов дела, хотя никаких следственных действий не проводится", – отметила адвокат.

Власти необоснованно применяют ограничения к членам семей арестованных сотрудников Abzas Media, добавила Садыгова. По ее словам, у супруги и сестры Ульви Гасанли заблокированы банковские карты, а у его пожилой матери – пенсионная карта. Заблокирована также пенсионная карта матери Севиндж Вагифгызы.

"Следствие подозревает, что поступления на эти карты могли иметь незаконное происхождение. Но эти подозрения не подкреплены обоснованными доказательствами. На пенсионную карту, кроме пенсии другие средства не могут поступать", – подчеркнула защитница.

После блокировки пенсионной карты власти могли бы выдавать пенсию матери Гасанли в банке. Родственники арестованных сотрудников Abzas Media оказались в тяжелом положении и держатся за счет поддержки родственников и друзей, добавила она. "В перспективе будем обращаться в ЕСПЧ", – сказала адвокат.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями сотрудников следственного органа Азербайджана.

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