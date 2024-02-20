Журналистам Abzas Media разрешили общаться с близкими

20 февраля 2024, 14:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане следствие разрешило арестованным по делу о контрабанде валюты сотрудникам интернет-издания Abzas Media звонить близким, а также встречаться ними.

Как информировал "Кавказский узел", журналистам, арестованным по делу Abzas Media, ранее было запрещено, звонить родным и адвокатам, видеться и писать письма близким, получать книги. Хатаинский суд Баку 18 января оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Следственный орган отменил запрет арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media на встречи и телефонные разговоры со своими близкими. Адвокаты арестованных официально были уведомлены об этом следователем по делу, сообщила защитница журналистки Эльнары Гасымовой Айша Абдель Гадир.

По ее словам, ограничение было снято только вчера, и журналисты пока еще не воспользовались правом на телефонные звонки и свидания. Адвокат полагает, что это станет возможно в ближайшие дни.

Относительно запрета арестованным на телефонные звонки своим защитникам, адвокат отметила, что это ограничение не вводилось следствием и потому является незаконным.

"Этот запрет вводился в СИЗО неправомерно. Теперь после отмены ограничения на общение арестованных со своими близкими, запрет на звонки адвокатам вообще теряет какой-либо здравый смысл. Надеемся, что журналисты теперь уже смогут звонить адвокатам", – сказала Гадир корреспонденту "Кавказского узла".

Сведения о том, что сотрудникам Abzas Media разрешено звонить близким и встречаться с ними подтвердила адвокат журналистки Наргиз Абсаламовой Шахла Гумбатова. Адвокаты Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы – Зибейда Садыгова и Эльчин Садыгов, также подтвердили эту информацию.

"Это положительный момент. Но мы считаем, что наши подзащитные не только необоснованно содержатся под стражей, но и абсолютно невиновны и их уголовное преследование должно быть прекращено", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что заключенные имеют право дважды в неделю звонить близким и один раз в неделю видеться с ними.

Адвокат Хафиза Бабалы Расул Джафаров сказал, что права его подзащитного на общение с близкими изначально не было ограничено.

Очевидно, это было связано с проблемами со здоровьем у Бабалы, который является инвалидом по зрению и на один глаз он вообще не зрячий, а на другой зрение ограниченное, сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Кекалова оказался недоступным для комментариев. Сотрудники следственного органа также оказались недоступными для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.