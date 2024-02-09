Суд отказался отменить запрет Наргиз Абсаламовой на звонки адвокатам

09 февраля 2024, 17:57

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Жалоба защиты журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров с адвокатом оставлена без удовлетворения. Защита считает это ограничение неправомерным и намерена подать апелляцию.

Как писал "Кавказский узел ", журналистам, арестованным по делу Abzas Media, запрещено звонить родным и адвокатам, писать письма близким, получать книги, заявил директор издания Ульви Гасанли. Хатаинский суд Баку 18 января оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Сабунчинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение жалобы защиты Абсаламовой на запрет ей телефонных разговоров с адвокатом, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

"Следственный орган наложил запрет журналистке на телефонные разговоры и свидания с близкими. Хотя закон предусматривает за следствием такие полномочия, но в случае с Наргиз Абсаламовой этой совершенно необоснованно. А вот запрет на телефонные звонки наложен Пенитенциарной службой, и он абсолютно незаконен", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жалоба на решение Пенитенциарной службы должна была быть рассмотрена еще 6 февраля, но слушания были отложены по настоянию защиты из-за того, что не было обеспечено участие журналистки в процессе. "Но и сегодня участие Абсаламовой не было обеспечено, тем не менее суд вынес решение, отказавшись удовлетворить жалобу", - отметила адвокат Гумбатова.

В Бакинском СИЗО-1 утверждают, что Абсаламова не обращалась с пожеланием позвонить адвокату, суд должен был расследовать вопрос и как минимум выслушать саму журналистку, сказала адвокат. Защита подаст апелляцию на решение суда, отметила Гумбатова.

В Сабунчинском районном суде подтвердили информацию, что жалобы защиты Абсаламовой оставлена без удовлетворения.

Запрет на общение с родственниками и даже телефонных разговоров с адвокатами действует в отношении практически всех фигурантов уголовного дела против Abzas Media, отметил глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Их изолируют словно особо опасных преступников, главарей преступных синдикатов. С другой стороны, подобная изоляция является еще одной формой наказания, попыткой сломить их. Все это еще одно свидетельство политически мотивированного преследования этих журналистов за их профессиональную работу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

1 февраля Abzas Media заявило о продолжении деятельности за рубежом. Должность временного главного редактора на этот период исполняет проживающая в Германии журналистка Лейла Мустафаева. Журналистская сесть Forbidden Stories, сообщила, что при организации этого проекта создана "Бакинская сеть" - консорциум с участием 15 органов медиа и 40 журналистов с целью продолжения деятельности арестованных в Азербайджане представителей СМИ. При координации Forbidden Stories зарубежными партнерами были завершены начатые арестованными журналистами два расследования - "Пытки в Азербайджане: как европейские фонды поступают в бакинские тюрьмы" и "От Азербайджана к смартфонам: как испорченное золото попадает в высокотехнологичную продукцию".

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