Новая команда Abzas Media продолжит работу издания за рубежом

02 февраля 2024, 13:48

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Abzas Media в связи с арестами в Азербайджане руководителей и журналистов интернет-издания будет издаваться новой командой журналистов из Европы.

Как писал "Кавказский узел", с 20 ноября по 14 декабря 2023 года были задержаны и затем арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Вечером 1 февраля Abzas Media выступило с заявлением о переводе своей деятельности за рубеж. "За последние три месяца руководство и весь редакционный состав Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде. Те, кто сотрудничал с нами, подверглись давлению, блокировке банковских счетов, запрету на выезд из страны", - говорится в заявлении на странице издания в Facebook*.

Как подчеркивается в заявлении, "эти аресты и давление имеют политическую подоплеку и направлены на предотвращение наших коррупционных расследований".

"Правительство истощило ресурсы Abzas Media, арестовав его сотрудников, и возникшая репрессивная среда делает невозможным работу из Азербайджана. По этой причине по желанию руководства Abzas Media, находящегося в тюрьме, должность временного главного редактора на этот период будет исполнять Лейла Мустафаева", - сказано в заявлении.

Вместе со своей семьей 10 лет назад Мустафаева эмигрировала сначала из Азербайджана в Грузию, а затем в Германию. Она будет координировать работу нового редакционного состава, находящегося в разных странах Европы.

"Мы понимаем важность создания безопасной среды для журналистской деятельности и ценим поддержку мирового сообщества и наших зарубежных коллег, ценящих свободу слова в это непростое время. Abzas Media будет стремиться предоставлять достоверные и объективные новости, сохраняя верность принципам журналистики даже в нынешних условиях", - отмечают журналисты.

В свою очередь, Лейла Мустафаева сообщила, что 15 органов медиа из разных стран и международных проектов продолжат деятельность в поддержу Abzas Media.

"Правительство может арестовать журналистов Abzas Media, но не их расследования. Они это увидели, когда арестовали журналистку Хадиджу Исмайлову. Abzas действовал в одиночку, но сейчас 15 авторитетных медиа структур мира для продолжения деятельности Abzas Media приступили к расследованиям (по Азербайджану). Эти статьи будет читать аудитория не только Азербайджана, но и Forbidden Stories, France 24, rfi, The Guardian, Le Monde, Paper Trial, arc, OCCRP, Der Standard, ZDF, RTS, Knack, IRPI Media, Radio France, Le Soir и ZDF", - написала Мустафаева на своей страницу в Facebook*.

В свою очередь Forbidden Stories, сообщила, что при организации этого проекта создана "Бакинская сеть" - консорциум с участием 15 органов медиа и 40 журналистов с целью продолжения деятельность арестованных в Азербайджане представителей СМИ.

Международная сеть журналистов-расследователей Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media заявив, что начатые ими расследования фактов коррупции будут продолжены.

При координации Forbidden Stories зарубежными партнерами были завершены начатые арестованными журналистами два расследования. В расследовании "Пытки в Азербайджане: как европейские фонды поступают в бакинские тюрьмы", указывается, что несмотря на выделение Советом Европы с 2014 года Азербайджану 23 миллионов евро на "наращивание потенциала судебной системы", "обучение персонала", "усиление надзора за условиями содержания в тюрьмах" и "мероприятия по предотвращению коррупции", ситуация в Азербайджане не улучшилась, а пытки продолжились.

В расследовании указывается, что с тех пор, как Азербайджан вошел в юрисдикцию ЕСПЧ, в стране было признано 263 случая нарушения Европейской конвенции прав человека. Из них 33 касались фактов пыток и бесчеловечного обращения. В публикации также указывается на резонансное "Тертерское дело".

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В ноябре и декабре 2023 года суд в Азербайджане приговорил девять военнослужащих к срокам от 5,5 года до 9,5 года лишения свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу".

После того, как Комитет по предотвращению пыток совета Европы посетил несколько тюрем, в докладе за 2017 год были обнаружены многочисленные злоупотребления властью в местах лишения свободы, в том числе избиения заключенных. Также упоминаются более жестокие формы пыток. При этом авторы расследования указывают на "парадоксальные правила СЕ", которые позволяют правительствам не разрешать Комитету против пыток обнародовать их доклады.

Другое расследование под названием "От Азербайджана к смартфонам: как испорченное золото попадает в высокотехнологичную продукцию" говорится о вредном воздействии на окружающую среду золоторудного месторождения Союдлу, жители которого протестовали летом прошлого года против деятельности предприятия, эксплуатирующего рудник "Гядабей". Несмотря на то, что протесты были подавлены полицией, правительство через некоторое время отреагировало и приостановило деятельность предприятия.

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