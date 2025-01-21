Защита Губада Ибадоглу заявила о нарушении его прав полицией

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Оппозиционный политик, ученый-экономист Губад Ибадоглу вынужден регулярно отмечаться в городе Сумгаит по условиям полицейского надзора, хотя живет в Баку, а поездки негативно отражаются на состоянии его здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля 2024 года следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции, но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения. 10 января стало известно, что удостоверение личности Губада Ибадоглу деактивировано, несмотря на срок действия до 2031 года.

Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

В связи с зимним сезоном Ибадоглу переехал с дачи на Апшероне в бакинскую квартиру, но его обязывают регулярно отмечаться в полиции города Сумгаита, заявил корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

«Зимой проживание на даче из-за перебоев с коммунальными услугами и их дороговизной стало трудным, поэтому Губад переехал с дачи на квартиру в Баку. Несмотря на это, его по-прежнему обязывают дважды в неделю, по вторникам и четвергам, регистрироваться в 1-ом отделении Сумгаитской полиции. Ехать дважды в неделю расстояние 40 километров в одну сторону, потом возвращаться столько же. Это создает ему неудобства, из-за проблем со здоровьем врачи ему рекомендуют максимум времени находиться в покое, тем более, что ему не позволяют выехать за рубеж для проведения сложной операции на сердце», – сказал Байрамов.

Адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова, в свою очередь, указала на нарушение прав Ибадоглу в связи с отказом полиции перенести место регулярной регистрации. «Согласно статье 3.18 Инструкции о применении мер пресечения в виде передачи под надзор полиции и домашний арест, в случаях, когда человек, находящийся под надзором полиции, меняет место постоянного проживания или временного пребывания, дело о надзоре в течение 24 часов направляется в орган полиции по месту нового проживания. Мы письменно и устно обращались в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, где велось следствие в отношении Ибадоглу, с предварительным уведомлением о смене им места проживания, но нам не ответили и не отвечают», – рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат отметила, что следствие в отношении Ибадоглу с 29 июля 2024 года было приостановлено на неопределенное время.

«Но несмотря на прошествие шести месяцев со дня этого решения, документ не выдают на руки ни мне, ни самому Губаду Ибадоглу. Мы обжаловали это бездействие и апелляционный суд удовлетворил эту жалобу, но она все еще не исполняется. Более того, в действующем законодательстве нет норм о сохранении меры пресечения в виде передачи под надзор полиции после приостановления в отношении лица следствия, однако Ибадоглу вынуждают дважды в неделю приходить в полицию и регистрироваться», - сказала Садыгова.

Она также указала на необоснованную деактивацию удостоверения личности (паспорта) Ибадоглу. Адвокат назвала это беспрецедентным случаем в практике Азербайджана, когда без всяких оснований гражданину деактивирует удостоверение личности, что является «вмешательством в личную жизнь». Садыгова отметила, что защита намерена обжаловать это нарушение в суде.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

За особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 24 ноября он получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения, однако 3 декабря суд в Баку в очередной раз отказался разрешить Ибадоглу выезд из страны, апелляционный суд утвердил это решение.

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