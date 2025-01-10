Губадоглу заявил о деактивации паспорта

Удостоверение личности политика и ученого-экономиста Губала Ибадоглу деактивировано, несмотря на срок действия до 2031 года. Это лишило ученого возможности совершать нотариальные действия и получать банковские услуги.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля 2024 года следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Несмотря на это, суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Ибадоглу заявил о деактивации его удостоверения личности (внутренний паспорт), что усилило ограничение его прав.

"Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД после того, как меня перевели под домашний арест, вернуло мне удостоверение личности. Однако я обнаружил, что документ больше не действует, хотя срок его действия истекает 4 августа 2031 года. Я хотел выдать нотариально заверенные доверенности, но это мне не удалось. Так, попытки использовать удостоверение личности через системы мобильного нотариуса и через службу ASAN (агентство государственных услуг) оказались тщетны. Когда я вбиваю FIN (идентификационный номер) удостоверения в систему мне выдается «ошибка» и далее выходит запись: "Информация об идентификаторе на основе введенного FIN не найдена", - рассказал Ибадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, из-за деактивации удостоверения личности он уже лишен доступа к другим юридическим, банковским и прочим услугам.

Ибадоглу отметил, что теперь он оказался в юридическом положении, хуже чем арестованные лица. "Согласно закону Азербайджана «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под стражей», арестованным гарантирован доступ к нотариальным услугам. Я вроде бы нахожусь на свободе, но не могу воспользоваться нотариальными услугами. Я направил онлайн-обращение в министерство внутренних дел, но пока нет никаких результатов", - сказал Ибадоглу.

Он отметил, что несмотря на приостановление следствия по его делу он по прежнему находится под мерой пресечения – "надзором полиции" и дважды в неделю ходит в Сумгаитскую полицию для регистрации там.

Также он не может выехать за рубеж. "Меня не выпускают, несмотря на проблемы со здоровьем, необходимость проведения сложной хирургической операции на сердце", - сказал Ибадоглу.

Он отметил, что несмотря на приглашение от Европарламента принять участие в церемонии награждения премии академика Андрея Сахарова, финалистом которой он оказался власти не выпустили его из страны.

За особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 24 ноября он получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения. Однако 3 декабря суд в Баку в очередной раз отказал Ибадоглу в снятии ограничения на выезд из страны, апелляционный суд утвердил это решение. При этом 17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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