Правозащитники призвали ПАСЕ добиться от Баку освобождения политзаключенных

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Международные правозащитные организации обратились к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом подтвердить приостановление полномочий Азербайджана и установить критерии для их восстановления, в том числе освобождение политзаключенных и исполнение решений ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, в стране отмечен рост числа смертей среди заключенных, указал в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

12 декабря 2024 года Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обновил список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Десять международных правозащитных организаций в преддверии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (27-31 января 2025 года ) обратились к ассамблее с призывом подтвердить приостановление полномочий азербайджанской организации. "Еще раз призываем Парламентскую ассамблею подтвердить приостановление полномочий Азербайджана на январской сессии 2025 года и разработать четкие и измеримые критерии для их восстановления. Усиливающиеся репрессии Азербайджана против гражданского общества, независимых СМИ и политического инакомыслия продолжают нарушать принципы и ценности Совета Европы (СЕ)», - говорится в петиции.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Азербайджан, как считают авторы обращения, "демонстрирует постоянное отсутствие сотрудничества" с международными структурами и не пытается устранить "системные нарушения прав человека".

"Как признала ПАСЕ осенью 2024 года, ситуация с правами человека ухудшается, а репрессии усиливаются. В ответ на критику ситуации с правами человека в Азербайджане власти запретили въезд в страну группе членов ПАСЕ. В июле 2024 года Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания принял «исключительное решение» сделать публичное заявление в отношении Азербайджана, сославшись на «прямой отказ» правительства сотрудничать с Комитетом и серьезные и системные проблемы, связанные с обращением с людьми, содержащимися под стражей в полиции. У Азербайджана один из худших показателей среди государств-членов СЕ по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Дела из «группы Мамедли» и «группы Рамазанова», представляющие собой образец наступления правительства на гражданское пространство и правозащитников, остаются по сути неисполненными по сей день», - далее говорится в обращении.

С ноября 2023 года и до и после COP29 в ноябре 2024 года власти Азербайджана усилили репрессии против инакомыслящих, преследуя гражданское общество, журналистов и активистов политически мотивированными арестами по сфабрикованным обвинениям. Многие из арестованных жалуются на жестокое обращение в местах содержания под стражей, говорится в петиции.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 16 января опубликовала годовой отчет о ситуации в мире с правами человека в 2024 году. В части доклада, касающейся Азербайджана, отмечается, что правительство страны "усилило репрессии против внутренних критиков, даже когда в ноябре оно принимало Конференцию ООН по изменению климата COP29". 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

При этом, в петиции обращаются внимание конкретно на уголовные дела против активистов Афияддина Мамедова, Бахтияра Гаджиева, Раиля Аббасова, Ильхамиза Гулиева, политолога Азера Гасымлы, правозащитника Руфата Сафарова, Анара Мамедли, молодых исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова, оппозиционных политиков Губада Ибадоглу, Тофига Ягублу и Акифа Гурбанова, журналистов, арестованных по делам Abzas Media, Toplum TV, Meydan TV, Kanal-13 и др.

"Эти случаи — лишь несколько примеров из десятков правозащитников, адвокатов, журналистов, оппозиционных политиков и активистов, которые были несправедливо арестованы и нуждаются в срочном внимании. Другие столкнулись с запретами на поездки и запугиванием. Репрессии, в сочетании с крайне ограничительной правовой средой для деятельности независимых организаций гражданского общества и СМИ, грозят искоренить все формы инакомыслия и законной правозащитной работы в стране, что еще больше подчеркивает необходимость решительного международного ответа", - далее подчеркивается в обращении правозащитников к ПАСЕ.

Авторы обращения отмечают необходимость действовать решительно, чтобы отстаивать ценности Совета Европы и защищать гражданское общество в Азербайджане. Они предложили подтвердить приостановление полномочий Азербайджана в ассамблее и разработать и обеспечить соблюдение четких критериев их восстановления.

В частности, для возвращения азербайджанской делегации в работу ПАСЕ необходимо немедленное и безусловное освобождение произвольно задержанных гражданских активистов, журналистов и правозащитников, включая отмену любых обвинительных приговоров против них и полное восстановление их гражданских и политических прав. Также говорится о необходимости полного выполнения решений Европейского суда о политически мотивированных арестах.

Азербайджан должен возобновить сотрудничество с докладчиками ПАСЕ и Комитета против пыток, включая их доступ к местам содержания под стражей, принять поправки к законодательству об НПО, позволяющие осуществлять независимую деятельность гражданского общества.

Авторы обращения также указывают на необходимость устранения системных ограничений свободы выражения мнений, объединений и собраний и отмену произвольных запретов на поездки и ограничений свободы передвижения.

"В связи с постоянным неисполнением Азербайджаном постановлений ЕСПЧ призвать Генерального секретаря СЕ начать расследование по статье 52 систематических нарушений Азербайджаном Европейской конвенции о правах человека", - далее говорится в обращении.

Помимо этого, предлагается обеспечить «надзор ПАСЕ за возобновлением Плана действий СЕ с Азербайджаном, поставив сотрудничество, включая финансирование, в зависимость от измеримых улучшений в области прав человека».

Авторы обращения считают, что «любое сотрудничество Совета Европы с Азербайджаном должно включать также независимое гражданское общество и защитников прав человека».

Петиция подписана Кампанией по прекращению репрессий в Азербайджане, Комитетом по защите журналистов, Freedom Now, Human Rights Watch, Международной федерацией за права человека (FIDH), Нидерландским Хельсинкским комитетом, Норвежским Хельсинкским комитетом, Всемирная организация против пыток (OMCT) и другими.

Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов заявил, что азербайджанская сторона «не намерена восстанавливать отношения с этим институтом (ПАСЕ) "в нынешних условиях".

В интервью «BBC News –Азербайджан» обвинил эту организацию в том, что она "по-прежнему демонстрирует позицию, далекую от объективности по отношению к Азербайджану". "Когда мы смотрим на повестку заседания постоянного комитета ПАСЕ, мы видим, что, хотя Азербайджана там нет, в повестке дня остаются обвинения, клевета, неправдоподобные заявления. Мы специально сказали, что они должны отказаться от этой политики", - сказал Сеидов.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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