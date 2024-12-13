Ильхамиз Гулиев приговорен к трем годам лишения свободы

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Суд в Баку переквалифицировал обвинение азербайджанскому активисту Ильхамизу Гулиеву, арестованному по делу о наркотиках, на более мягкую статью и приговорил его к трем годам лишения свободы. Активист требовал оправдательного вердикта, он будет обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Активист не признал себя виновным и заявил о фальсификации дела. Прокурор требовал для Гулиева семи лет лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 декабря завершился процесс над Гулиевым, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, защита просила суд оправдать Гулиева. «Достоверных доказательств вины Ильхамиза Гулиева не было представлено. Это дело не имеет ни логической, ни правовой основы. Гулиев за два месяца до своего ареста по уголовному делу подвергся административному аресту после того, как рассказал в Abzas Media, как фальсифицируются дела в органах полиции о наркотиках. Он сказал, что знал об этом по опыту работы в органах полиции, куда привлекался для составления документов. Гулиев предполагал, что после административного ареста его могут привлечь по уголовному делу. Он даже заблаговременно заключил со мной договор о защите на случай ареста и предусмотрительно заранее прошел наркологическую экспертизу, которая подтвердила отсутствие у него зависимости. Стал бы он иметь при себе наркотики в ситуации, в которой он оказался?» - отметила адвокат.

Более того, продолжила она, Гулива задержали, когда он ехал на такси на прием в администрацию президента, чтобы пожаловаться на необоснованный запрет выезда из страны. «Ильхамиз Гулиев заранее позвонил в приемное отделение администрации, мы представили в суд документальное доказательство о звонке. Какой разумный человек поверит в то, что Ильхамиз ехал в администрацию президента, положив себе в карман наркотики, зная, что при входе туда его досмотрят сотрудники службы охраны», - заметила Зибейда Садыгова.

Гулиев был задержан с нарушением процессуальных норм, указала адвокат. «Несмотря на то, что у нас был договор с ним о защите, меня не сразу пустили к нему после задержания, и в это время он подвергался насилию с целью дачи признательных показаний», - подчеркнула Садыгова.

«Кроме того, вопреки предписаниям Пленума Верховного суда и прецедентным решениям ЕСПЧ по делам о наркотиках из Азербайджана, его как подозреваемого не обыскали на месте задержания. Обыск был в отделении, где он находился под контролем полицейских, и у них были возможности для манипуляций», - продолжила адвокат.

Ильхамиз считает, что ему мстят за критику деятельности правоохранительных органов

Защита просила суд оправдать Гулиева. Сам активист в последнем слове отверг обвинения, заявив, что его арест является заказным. «Ильхамиз Гулиев сказал, что не ожидает от суда справедливого приговора», - рассказала адвокат.

После совещания суд огласил приговор. В окончательном решении суд переквалифицировал обвинение со ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и приговорил активиста к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Гулиев негативно воспринял приговор, сказала корреспонденту «Кавказского узла» другой адвокат активиста Ровшана Рагимова. «Конечно, Ильхамиз Гулиев не согласен с приговором, несмотря на то, что обвинение ему было смягчено. Он не совершал вменяемого ему преступления. Ильхамиз считает, что ему мстят за интервью, в котором он рассказал о негативных сторонах деятельности правоохранительных органов», - сказала адвокат.

Защита обжалует приговор Гулиеву в апелляционной инстанции.

Сотрудник Бакинского суда тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре Гулиеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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