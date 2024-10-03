Совет Европы призвал Азербайджан к диалогу

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Комитет министров Совета Европы призвал Азербайджан отменить решение о введение запрета на въезд некоторым депутатам парламентской ассамблеи и возобновить сотрудничество со всеми институтами организации. Председатель комитета министров также призвал Азербайджан к диалогу с ПАСЕ для возвращения азербайджанской делегации в ассамблею.

Как писал «Кавказский узел», 1 октября на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге состоялись дебаты на тему "Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане". Азербайджан должен разделять ценности Совета Европы и соответствовать им, и это условие возвращения делегации страны в парламентскую ассамблею, отметили участники дебатов.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик, заявил 2 октября действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Стенограмма выступления Ландсбергиса и ответов его на вопросы депутатов ПАСЕ опубликована на сайте организации.

В частности, Ландсбергис указал на отказ Азербайджана от сотрудничества с Комитетом Совета Европы против пыток.

11 сентября представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Официальный Баку назвал предвзятой критику за нарушения прав человека и расценил заявление как вмешательство в свои внутренние дела.

«Мы обеспокоены также сообщениями о нарушении права на свободу выражения мнений в Азербайджане», - сказал Ландсбергис, указав на «несоразмерные уголовные санкции против тех, пытался реализацию свободы мнений».

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Касаясь лишения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ в январе 2024 года, он подчеркнул важность «открытого и инклюзивного диалога между ПАСЕ и Азербайджаном для решения текущих вопросов». «Азербайджан является полноправным членом организации, как и все государства-члены, и имеет обязательства соблюдать стандарты Совета Европы», - отметил Ландсбергис.

В то же время, он назвал «неприемлемым» запрет на въезд в Азербайджан депутатам ПАСЕ из-за их голосования по вопросу о полномочиях азербайджанской делегации. «Я призываю власти Азербайджана отменить это решение, продолжить добросовестное взаимодействие и сотрудничество со всеми институтами Совета Европы и безотлагательно вернуться к консультациям с руководством ПАСЕ о будущем полномочий азербайджанской делегации», - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос депутатов о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, он сказал, что Комитет министров выразил полную поддержку мирному процессу, основанному на принципах взаимного признания территориальной целостности, уважения суверенитета, нерушимости границ и неприменения силы. Он также приветствовал процесс делимитации границ между двумя странами на основе Алматинской декларации 1991 года.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы.

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