Акиф Гурбанов удостоен премии "Наргиз"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лауреатом ежегодной премии "Наргиз", которую вручают за усилия в борьбе за демократию в Азербайджане, стал председатель правления движения Resplatforma (Платформа III республики) Акиф Гурбанов, находящийся под арестом.

Как писал "Кавказский узел", находящийся под арестом активист и оппозиционный политик Акиф Гурбанов номинирован на премию Вацлава Гавела.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

22 декабря в штаб-квартире оппозиционной партии "Мусават" состоялась церемония награждения премией "Наргиз-2024". В этом году премию присудили председателю правления движения Resplatforma Акифу Гурбанову, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии "Мусават" Иса Гамбар.

Он назвал Гурбанова достойным этой премии из-за последовательной борьбы за демократические ценности. "Акиф Гурбанов является поборником свободы и демократии. И за усилия в достижении этих ценностей он пожертвовал своей свободой. Общественная и политическая деятельность Гурбанова является примером борьбы за права человека и демократию в Азербайджане", - сказал Гамбар.

Напомним, премия "Наргиз" была учреждена в 2015 году партией "Мусават" для увековечения памяти активистки этой организации Наргиз Ягублу. Она активно участвовала в молодежном движении, являлась заместителем председателя молодежного отделения партии, работала репортером газеты "Ени Мусават". В 2014 году Наргиз Ягублу переехала в Россию. В апреле 2015 года она скончалась Томске. "Готовившаяся стать матерью Наргиз не смогла побороть вернувшуюся старую болезнь", – говорилось в сообщении партии "Мусават". Лауреатами премии ранее становились главред издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, член движения Nida Илькин Рустамзаде, молодые активисты Гияс Ибрагимов/Байрам Мамедов, зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы, экоактивист Джавид Гара, адвокат Агиль Лаидж, блогер Мехман Гусейнов и член "Мусават" Айхан Гаджибейли.

Он также напомнил, что в заключении в настоящее время находится отец Наргиз Ягублу Тофиг Ягублу.

Член координационного центра Национального совета демократических сил, лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли отметил, что и Гурбанов, и Тофиг Ягублу являются образцами того, как надо бороться за свободу. "Тофиг Ягублу практически перманентно находится в тюремном заключении. Практически каждый год на вручении премии "Наргиз" он находится в заключении. Он уже четвертый раз находится под арестом по уголовным делам, а числу его административных арестов мы потеряли счет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Керимли также отметил, что Гурбанов и Ягублу входят в число 331 политзаключенного в стране и все они должны быть освобождены.

Он особо отметил заслуги Гурбанова в развитии азербайджанской журналистики, подготовки юридических кадров. "Возглавляемый Акифом Гурбановым Институт демократических инициатив внес важный вклад в подготовку молодых лидеров, журналистов, юристов, правозащитников, просвещению сотен молодых людей, вовлечении их в деятельность гражданского общества", - сказал Керимли.

Награду за Гурбанова получил член правления Resplatforma Ровшан Агаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.