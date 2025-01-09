Раиль Аббасов приговорен к лишению свободы

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Суд в Баку приговорил активиста Раиля Аббасова к 6,5 году заключения, признав его виновным по делу о мошенничестве.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года активист Раиль Аббасов был арестован по делу о мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование с участием в общественной кампании в поддержку своего соратника Бахтияра Гаджиева. Суд отказался перевести его под домашний арест, как просила защита. На заседании суда в мае 2024 года Аббасов заявил о своей невиновности. 19 декабря 2024 года прокурор потребовал приговорить Аббасова к восьми годам заключения. 26 декабря 2024 года заявила об отсутствии доказательств вины Аббасова и потребовала оправдать его.

Раиля Аббасова обвиняют в обмане жителя Азербайджана и присвоении крупной суммы денег. Обвинение построено на "абстрактных предположениях" следствия и голословных утверждениях потерпевшего, указала ранее защита.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня, 9 января, завершился процесс по делу Раиля Аббасова, обвиняемого в мошенничестве.

Сначала на заседании с последним словом выступил Аббасов. Он заявил о фальсификации уголовного дела против него в отместку за ведение общественной кампании в защиту его арестованного друга, правозащитника Бахтияра Гаджиева, рассказал адвокат Эльчин Садыгов.

"Свидетельством фабрикации обвинения он указал на многочисленные нестыковки в материалах следствия. Аббасов призвал суд быть справедливым и вынести законное решение, не отправлять в тюрьму невиновного человека. Однако судейский состав после недолгого совещания, вынес очевидно уже заранее подготовленный приговор о лишении Раиля Аббасова свободы сроком на 6,5 лет", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгов уточнил, что защита подаст апелляцию на приговор.

"К сожалению, суд дал неверную правовую оценку делу. Раиля Аббасова обвинили в присвоении 200 тысяч манатов (около 120 тысяч долларов), якобы за обман потерпевшего Аскера Хазиева обеспечить ему продажу квартиры. Однако нет никаких материальных доказательств того, что деньги были переданы Аббасову. На представленном следствием видео показаны кадры передачи Аббасова трех пакетов с коробками шоколада", – пояснил адвокат.

Потерпевший вызвал Аббасова на встречу в кафе, чтобы передать подарок за предыдущую сделку – по купле-продажи квартиры при посредничестве активиста. Эта сделка была официально заключена через нотариуса. Зная о законных правилах купли-продажи почему-то потерпевший во втором случае не стал соблюдать их и без всякого оформления передал Аббасову 200 тысяч манатов, продолжил защитник. "Очевидно, что этого не могло быть. Никто такие большие суммы денег без оформления не стал бы передавать посреднику. Потерпевшего просто использовали против Аббасова", – сказал Садыгов.

Все обвинение построено на утверждениях следствия, показаниях потерпевшего и двух свидетелей, указал защитник. "Мы полагаем, потерпевший и свидетели могли находиться в тайном сотрудничестве с полицией. Так потерпевший Хазиев ранее был судим по административному делу о наркотиках и однажды проходил по гражданскому делу в качестве свидетеля. Один свидетель был еще дважды свидетелем по другим делам, второй свидетель привлекался в таком качестве аж по десяти делам. Такая частота их привлекаемости порождает подозрения об использовании их услуг полицией", – подчеркнул адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что Аббасов приговорен к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями потерпевшего и стороны обвинения.

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