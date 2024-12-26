Защита попросила суд оправдать активиста Раиля Аббасова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года активист Раиль Аббасов был задержан, а затем арестован по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование с участием в общественной кампании в поддержку своего соратника Бахтияра Гаджиева. Суд отказался перевести его под домашний арест, как просила защита. На заседании суда в мае Аббасов заявил о своей невиновности.19 декабря представитель обвинения предложил приговорить Аббасова к восьми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Раиля Аббасова обвиняют в обмане жителя Азербайджана и присвоении крупной суммы денег. Обвинение построено на "абстрактных предположениях" следствия и голословных утверждениях потерпевшего, указала ранее защита.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Раиля Аббасова с заключительным словом выступил адвокат Эльчин Садыгов, который попросил оправдать обвиняемого.

"Позиция защиты заключалось в том, что судебное следствие не было объективным и справедливым, проводилось с нарушением принципа состязательности суда, ходатайства защиты не были удовлетворены, достоверных доказательств вины Раиля Абабсова не было представлено", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла" после заседания суда.

В частности, по его словам, нет никаких доказательств того, что Аббасов получил от признанного потерпевшим Аскера Хазиева 200 тысяч манат (около 120 тысяч долларов) якобы за обещание продать ему квартиру третьего лица.

"Знакомство Аббасова с Хазиевым было связано с посредничеством моего подзащитного в покупке-продаже квартиры. Аббасов помог Хазиеву купить квартиру. Сделка была оформлена нотариусом, а деньги переведены через банк. Аббасов получил от Хазиева за услугу 1000 манатов (около 600 долларов), и еще 1500 манатов (около 900 долларов) от продавца. Однако незадолго до ареста Аббасова в сентябре 2023 года Хазиев вновь обратился с просьбой оказать услуги в покупке квартиры. Аббасов вновь нашел ему вариант с продажей квартиры. Но Хамзаев не договорился с продавцом в цене. При этом незадолго до ареста Аббасова Хазиев пригласил его в кафе, чтобы отметить услугу по покупке первой квартиры. Хазиев вручил Аббасову красный пакет, в котором были три коробки с конфетами в качестве сладкого подарка. А потом Хазиев пошел и написал жалобу на Аббасова в полицию, что якобы тот у него взял 200 тысяч манатов (120 тысяч долларов), пообещав продать квартиру, но "обманул" его". Вот эти три коробки, в которых по утверждению следствия были 200 тысяч манат", - сказал Садыгов.

По его словам, следствие "представило видео передачи коробок". "Аббасов готов представить суду эти коробки, в которых в действительности был шоколад, который мой подзащитный даже не использовал. То есть следствие не представило достоверного материального доказательства получения Аббасовым денег, а лишь утверждало, что содержимым коробок были деньги", - сказал адвокат.

Он отметил, что "Хазиев, имея как минимум опыт покупки первой квартиры, прекрасно знал, что деньги даются через банк и не должен был передавать Аббасову сумму". Поэтому утверждение потерпевшего и обвинения выглядят неубедительными, считает адвокат.

Садыгов также отметил необходимость снятия с Аббасова требования о возвращении 200 тысяч манат потерпевшему.

"Это требование неправомерно, поскольку потерпевший не предъявлял гражданского иска к Аббасову. Я уже не говорю, что нет доказательств передачи Аббасову денег", - отметил Садыгов. Он указал, что дело против Аббасова было сфабриковано из-за активного его участия в защите другого активиста Бахтияра Гаджиева.

По словам Садыгова, сам Аббасов оказался не готов к выступлению и попросил время на подготовку.

В связи с этим, следующее заседание суда было назначено на 9 января 2025 года.

В аппарате Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердили информацию о выступлении адвоката на процессе по делу Аббасова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.