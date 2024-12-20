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00:41, 20 декабря 2024

Прокурор запросил восемь лет заключения для Раиля Аббасова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель обвинения предложил приговорить азербайджанского активиста Раиля Аббасова к восьми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Защита настаивает, что вина Аббасова не была доказана и суд должен оправдать его. 

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года активист Раиль Аббасов был задержан, а затем арестован по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование с участием в общественной кампании в поддержку своего соратника Бахтияра Гаджиева. Суд отказался перевести его под домашний арест, как просила защита. На заседании суда в мае Аббасов заявил о своей невиновности. 

Раиля Аббасова обвиняют в обмане жителя Азербайджана и присвоении крупной суммы денег. Обвинение построено на "абстрактных предположениях" следствия и голословных утверждениях потерпевшего, указала ранее защита.

Процесс по делу Аббасова проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям, на заседании 19 декабря судья объявила о завершении исследования документов, после чего защита выдвинула два ходатайства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Все обвинение построено на том, что признанный потерпевшим Аскер Хазиев был "обманут" Аббасовым в купле-продажи квартиры. На самом деле Аббасов однажды ему помог в этом: нашел продавца, сделка была официально оформлена, деньги перечислены через банк, и Аббасов получил от Хазиева вознаграждение в размере 1000 манатов (около 600 долларов США). Но незадолго до ареста Аббасова Хазиев вновь обратился к нему за покупкой квартиры. Раиль вновь нашел продавца, однако Хазиев не соглашался с суммой продажи и требовал снизить ее с 217 тысяч манатов (около 131 тысячи долларов) до 200 тысяч манатов (около 120 тысяч долларов). Продавец не согласился, и сделка была сорвана, а затем Хазиев написал жалобу в полицию, что Аббасов якобы присвоил его деньги. Продавец этой квартиры дал показания в суде, что потом звонил Хазиеву и спрашивал, остается ли у него интерес к его квартире, и тот ответил, что купил уже другую квартиру. Поэтому мы ходатайствовали в суде, чтобы запросить в Реестре недвижимости выписку о приобретении Хазиевым квартиры. Это опровергло бы утверждения Хазиева о присвоении Аббасовым его денег”, - рассказал Садыгов.

По словам адвоката, защита просила также исследовать мобильный телефон Аббасова, на котором сохранились скриншоты его переписки с Хазиевым и продавцом квартиры, но суд отказался удовлетворить оба ходатайства. После этого выступил прокурор, предложив приговорить Аббасова к восьми годам лишения свободы. Следующее заседание, на котором состоится заключительное выступление защиты, назначено на 26 декабря.

Садыгов добавил, что защита будет добиваться оправдательного приговора. "Вина Аббасова не была доказана, поскольку он и не совершал преступления. Достоверных материальных доказательств его вины не было представлено. Все обвинение построено на утверждениях следствия, показаниях потерпевшего и двух свидетелей, которые, как мы полагаем, могли находиться в тайном сотрудничестве с полицией. Мы просили суд запросить информацию о судимостях и участии этих лиц свидетелями в других делах, суд получил эту информацию. Выяснилось, что Хазиев ранее был судим по административному делу о наркотиках и однажды проходил по гражданскому делу в качестве свидетеля. Один свидетель был еще дважды свидетелем по другим делам, второй свидетель привлекался в таком свете еще по десяти делам. Такая частота их привлекаемости порождает подозрения об использовании их услуг полицией. Сам Аббасов на процессе неоднократно заявлял, что его оклеветали за то, что вел общественную кампанию защиты другого известного активиста Бахтияра Гаджиева", - отметил адвокат.

Он отметил, что утверждения Хазиева в целом неправдоподобны. "Кто в наше время просто так отдает деньги на покупку квартиры? Все сделки оформляются через нотариуса, деньги передаются через банк. То есть обвинение лишено как правовых, так и логических оснований, здравого смысла”, - заключил Эльчин Садыгов.  

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что судебное следствие по делу Аббасова закончено, и в процессе выступил прокурор. Потерпевший Хазиев и представители обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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