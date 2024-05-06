Азербайджанский активист Аббасов в суде заявил о невиновности

06 мая 2024, 18:12

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На заседании суда в Баку активист Раиль Аббасов отверг обвинение в мошенничестве с деньгами покупателя квартиры и связал уголовное преследование со своими выступлениями в поддержку Бахтияра Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года активист Раиль Аббасов был задержан, а затем арестован по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование с участием в общественной кампании в поддержку своего соратника Бахтияра Гаджиева. 4 апреля на подготовительном заседании суда защита назвала необоснованным уголовное преследование Аббасова и попросила перевести его под домашний арест, но суд оставил его под стражей.

Раиля Аббасова обвиняют в обмане жителя Азербайджана и присвоении крупной суммы денег. Обвинение построено на "абстрактных предположениях" следствия и голословных утверждениях потерпевшего, указала ранее защита.

Сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям Раиль Аббасов дал показания, заявив, что не признает себя виновным, передал корреспондент «Кавказского узла».

"Меня арестовали из-за того, что я активно участвовал в защите прав Бахтияра Гаджиева после его ареста, выступал в СМИ, привлекал внимание к необоснованному преследованию этого общественного деятеля. Когда шли обыски на квартире Бахтияра и дома у его родителей, полиция пришла с обыском и ко мне. Меня десять часов допрашивали по делу Бахтияра. Это доказывает, что мой арест связан с делом Бахтияра", - заявил суду Аббасов.

Обвинение в мошенничестве Аббасов назвал «абсолютно ложным и сфальсифицированным». "На меня подал жалобу Аскер Хазиев, которого признали потерпевшим. Но я ему никакого ущерба не наносил", - отметил обвиняемый.

По словам Аббасова, их знакомство с Хазиевым было связано с его посредничеством в покупке-продаже квартиры. "Аскер Хазиев обращался с просьбой оказать ему услугу в покупке квартиры. Я подыскал ему подходящий вариант купли-продажи. Как положено по закону, сделка была оформлена нотариусом, а деньги переведены через банк. После завершения сделки Хазиев за услугу заплатил 1000 манатов (около 600 долларов), а продавец – 1500 манат (около 900 долларов)", - сказал Аббасов.

По его словам, в сентябре 2023 года Хазиев вновь обратился с просьбой оказать услуги в покупке квартиры. "Я свел его с продавцом квартиры, которой предлагал за нее 217 тысяч манат (около 131 тысячи долларов). Они предварительно достигли согласия. Но потом Хазиев стал настаивать на том, что может заплатить только 200 тысяч манат. Я ему стал объяснять, что продавец на такую скидку не идет, и предложил ему найти другой вариант. Он в свою очередь пригласил меня в кафе, чтобы отдельно отметить мою услугу по покупке первой квартиры. При этом он вручил мне красный пакет, в котором были три коробки с конфетами. Вот и все. А потом он пошел и написал на меня жалобу в полицию, что я якобы взял у него 200 тысяч манат (120 тысяч долларов), пообещав продать квартиру, но «обманул» его", - рассказал подсудимый.

Он указал на несостоятельность этой жалобы. "В купле-продаже квартир и домов сделка оформляется через нотариуса, а деньги переводятся через банк. Хазиев прекрасно знал это и именно таким способом он приобрел первую квартиру. Зная это, с какой стати Хазиев должен был передавать всю сумму денег мне – посреднику? Поэтому все, что написано в материалах дела, вымысел", - сказал он.

Потерпевший Хазиев никак не реагировал на выступление Аббасова. Адвокат подсудимого Эльчин Садыгов попросил суд объявить перерыв и перенести слушание на другое время, объяснив это необходимостью участия в другом процессе.

Судья назначил следующее заседание на 30 мая. После заседания Аскер Хазиев покинул здание суда, отказавшись от общения с журналистами. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Обвинение в адрес Аббасова лишено правовых оснований, прокомментировал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" Эльчин Садыгов. "В деле нет события преступления, в действиях Аббасова – состава преступления. Он был посредником в купле-продаже квартир. Он не был продавцом, чтобы его обвинять в присвоении денег и «обмане» потерпевшего. Продать или купить квартиру наличными невозможно, ибо нотариус оформляет сделку после того, как покупатель вносит деньги на специальный банковский счет. Продавцу право на распоряжение деньгами передается только после того, как нотариус утверждает сделку. То есть интересы обоих сторон обеспечиваются и защищаются. Услуги же посредника оплачиваются покупателем и продавцом, исходя из их устных договоренностей. Обычно каждая сторона отдает посреднику сумму в размере 1-2 процентов от стоимости объекта продажи. Поэтому Аббасов ни при каких обстоятельствах не мог присвоить средства потерпевшего в размере 200 тысяч манат", - сказал Садыгов.

Защита полагает, что против Аббасова лжесвидетельствуют потерпевший и свидетели, которые могут быть находиться в какой-то зависимости от правоохранительных органов. "Когда судебный процесс над Раилем Аббасовым начался, мы ходатайствовали запросить из реестра МВД данные о том, есть или нет в отношении «потерпевшего» и свидетелей уголовные дела. Однако суд не удовлетворил ходатайство", - сказал адвокат.

Он пояснил, что в адвокатской практике сталкивался со случаями, когда лиц, привлеченных по одному уголовному делу, использовали для оговора фигурантов других дел.

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