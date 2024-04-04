Защита заявила о необоснованности уголовного преследования Раиля Аббасова

04 апреля 2024, 23:45

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Защита азербайджанского активиста Раиля Аббасова назвала необоснованным его уголовное преследование по делу о мошенничестве и ходатайствовала о переводе его под домашний арест, но суд отказался смягчать меру пресечения Аббасову.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября активист Раиль Аббасов был задержан в Азербайджане по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование со своим участием в общественной кампании в поддержку правозащитника Бахтияра Гаджиева. Суд в Баку 20 сентября назначил Раилю Аббасову арест на четыре месяца, затем срок ареста был продлен.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 апреля состоялось подготовительное заседание по делу Аббасова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«Мы, сторона защиты, указали на отсутствие достоверных доказательств вины Раиля Аббасова. Он арестован только за то, что координировал общественную защиту активиста Бахтияра Гаджиева. С другой стороны, в то время, как дело дошло до суда, уже нет смысла содержать его под стражей, поскольку аргументы о том, что, находясь на свободе, он может «воздействовать на ход следствия», уже утратили под собой почву. Аббасов ранее не судим, имеет постоянное место жительство, где может соблюдать режим домашнего ареста. Предъявленное ему обвинение также не относится к общественно опасным преступлениям против личности или государства. С учетом всего этого, мы ходатайствовали о переводе Аббасова под домашний арест», - сказал Садыгов.

Кроме того, по его словам, защита ходатайствовала запросить в МВД данные о том, проходят ли признанные следствием потерпевший и свидетели по каким-либо уголовным делам.

«Следствие утверждает, что Раиль Аббасов обманным путем получил деньги у потерпевшего и потом не вернул их. Аббасов отрицает это, и обоснованных доказательств этому нет. Мы считаем, что причиной оговора Аббасова «потерпевшим» и «свидетелями» является то, что они как-то зависимы от правоохранительных органов, возможно, на них есть какие-то дела», - предположил Садыгов.

Гособвинитель выступил против удовлетворения обоих ходатайств. В итоге суд отказал Аббасову в переводе под домашний арест. Слушания по существу дела против Аббасова назначены на 18 апреля, сообщил адвокат.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении подготовительного заседания по делу Аббасова.

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