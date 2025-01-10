RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:50, 10 января 2025

Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров заявил, что перед арестом столкнулся с требованиями публично отказаться от присужденной ему награды Госдепартамента США.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

Руфат Сафаров направил из СИЗО обращение к общественности, оно опубликовано на аккаунте Сафарова в Facebook*, который управляется коллегами правозащитника. В своем обращении Сафаров заявил, что перед арестом от него требовали публично отказаться от награды Госдепартамента США.

По словам правозащитника, давление на него началось еще в августе 2024 года, когда стало известно, что он номинирован на награду Госдепа США за усилия в защите прав человека и стал основным претендентом на эту премию.

Передавали настойчивые месседжи о необходимости публичного отказа от награды

«Неоднократно из администрации президента через моего отца передавали настойчивые месседжи о необходимости публичного отказа от награды. Однако я не мог так поступить, ибо это была глобальная оценка моей деятельности. Именно вопрос о награде разгневал политическую власть, и был санкционирован мой арест», - заявил Сафаров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Руфат Сафаров – сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарову). Сабироглу был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, впоследствии до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. Эльдар Сабироглу публично критиковал бывшего главу администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняя его в "политических интригах" и дискредитации политики президента Ильхама Алиева.

Руфат Сафаров напомнил, что после начала правозащитной деятельности в 2019 году уже подвергался давлению. «Когда я только приступил к правозащитной работе, меня вызвали в Следственное управление генеральной прокуратуры и потребовали прекращения деятельности в этой сфере. Но я не мог молчать, когда дипломату пускали электроток, мочились на голову молодого активиста, бросали в тюрьмы молодых журналисток-расследователей. Поэтому я продолжал свою деятельность. И вновь отсюда [из СИЗО] заявляю, что продолжу борьбу против бесправия», - заявил Сафаров.

Мать активиста Тахира Тахиргызы, которая сейчас сопровождает мужа на лечении в Турции, подтвердила, что на ее сына оказывали давление, чтобы добиться его отказа от награды США. «Руфату через его отца передавали, чтобы он отказался от награды США. Просто в то время Руфат не предавал это огласке из-за состояния здоровья отца, который и так тяжело болен», - сказала Тахиргызы корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Сафарова Бахруз Байрамов сообщил, что никаких следственных действий с его подзащитным не проводится. «Это уголовное дело откровенно ложное», - добавил он, отметив, что правозащитник сохраняет бодрость духа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:15, 10 января 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
07:35, 10 января 2025
Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов
06:06, 10 января 2025
Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии
04:08, 10 января 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:13, 9 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции на Украине
08:04, 9 января 2025
Участник СВО арестован в Адыгее по делу о терроризме
Все события дня
Новости
Избирательный участок в Азербайджане, 2019 г. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла".
01:11, 10 января 2025
Активисты указали на отсутствие конкуренции на муниципальных выборах в Азербайджане
Полиция преградила путь журналистам к офису Toplum TV. Март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13:49, 9 января 2025
Суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу Toplum TV
Раиль Аббасов, фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7125073.html
13:23, 9 января 2025
Раиль Аббасов приговорен к лишению свободы
Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян (справа) в Брюсселе, 2023 год, фото: пресс-служба президента Азербайджана.
06:13, 9 января 2025
Политологи усмотрели сговор в заявлениях Алиева и Пашиняна
Самолет в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:18, 9 января 2025
AZAL приостановила полеты в Казань в связи с крушением рейса Баку-Грозный
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:40, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Как накажут Карасева?
Фото
16:37, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Реакция на речь И.Алиева
Фото
17:46, 6 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда от Макрона со злым умыслом
Все блоги
Справочник
Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
17:11, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Пашинян [...], если бы ушел далеко от Левона
Фото
16:40, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Как накажут Карасева?
Фото
16:37, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Реакция на речь И.Алиева
Фото
09:45, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Запад нам не поможет
Фото
19:24, 7 января 2025
Ветер с Апшерона
Необъяснимая в нашей логике доброта европейских университетов
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин/Югополис
09 января 2025, 11:44
Начальник тюремной больницы осужден в Кабардино-Балкарии за покушение на убийство

Обломки дрона. Фото: https://www.yugopolis.ru/v-adygee-pod-krasnodarom-upal-dron-172620/
09 января 2025, 08:56
На Кубани обломки дрона упали на дом

Линия электропередачи. Фото: krd.ru
08 января 2025, 14:24
Анонсировано ужесточение ограничений на подачу света в Абхазии

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше