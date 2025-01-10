Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

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Азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров заявил, что перед арестом столкнулся с требованиями публично отказаться от присужденной ему награды Госдепартамента США.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

Руфат Сафаров направил из СИЗО обращение к общественности, оно опубликовано на аккаунте Сафарова в Facebook*, который управляется коллегами правозащитника. В своем обращении Сафаров заявил, что перед арестом от него требовали публично отказаться от награды Госдепартамента США.

По словам правозащитника, давление на него началось еще в августе 2024 года, когда стало известно, что он номинирован на награду Госдепа США за усилия в защите прав человека и стал основным претендентом на эту премию.

Передавали настойчивые месседжи о необходимости публичного отказа от награды

«Неоднократно из администрации президента через моего отца передавали настойчивые месседжи о необходимости публичного отказа от награды. Однако я не мог так поступить, ибо это была глобальная оценка моей деятельности. Именно вопрос о награде разгневал политическую власть, и был санкционирован мой арест», - заявил Сафаров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Руфат Сафаров – сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарову). Сабироглу был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, впоследствии до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. Эльдар Сабироглу публично критиковал бывшего главу администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняя его в "политических интригах" и дискредитации политики президента Ильхама Алиева.

Руфат Сафаров напомнил, что после начала правозащитной деятельности в 2019 году уже подвергался давлению. «Когда я только приступил к правозащитной работе, меня вызвали в Следственное управление генеральной прокуратуры и потребовали прекращения деятельности в этой сфере. Но я не мог молчать, когда дипломату пускали электроток, мочились на голову молодого активиста, бросали в тюрьмы молодых журналисток-расследователей. Поэтому я продолжал свою деятельность. И вновь отсюда [из СИЗО] заявляю, что продолжу борьбу против бесправия», - заявил Сафаров.

Мать активиста Тахира Тахиргызы, которая сейчас сопровождает мужа на лечении в Турции, подтвердила, что на ее сына оказывали давление, чтобы добиться его отказа от награды США. «Руфату через его отца передавали, чтобы он отказался от награды США. Просто в то время Руфат не предавал это огласке из-за состояния здоровья отца, который и так тяжело болен», - сказала Тахиргызы корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Сафарова Бахруз Байрамов сообщил, что никаких следственных действий с его подзащитным не проводится. «Это уголовное дело откровенно ложное», - добавил он, отметив, что правозащитник сохраняет бодрость духа.

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