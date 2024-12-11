Сафаров оставлен под стражей вопреки доводам защиты

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Суд в Баку оставил в силе решение об аресте Руфата Сафарова, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку. В МВД объяснили задержание расследованием конфликта при купле-продаже земли, отец Сафарова связал задержание с правозащитной деятельностью сына и его планами поехать в США на вручение премии. 4 декабря суд отправил Сафарова под арест на четыре месяца.

6 декабря Руфат Сафаров должен был вылететь в США: он удостоен правозащитной премии, которую ему должен был вручить госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. Вечером 3 декабря адвокат сообщил, что Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела.

Сегодня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу, в которой защита просила отменить решение об аресте Сафарова «ввиду отсутствия оснований для уголовного преследования активиста», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

Никаких оснований для уголовного преследования Сафарова нет

«Мы, адвокаты, в жалобе написали, что, если суд сочтет невозможным отменить решение суда, то пусть в таком случае изменит меру пресечения на домашний арест. Наша позиция заключается в том, что никаких оснований для уголовного преследования Сафарова нет. Его задержали 3 декабря, когда мы с ним говорили по телефону. Разговор прервался в связи с тем, что признанный потерпевшим человек напал на Сафарова. Его сразу задержали и привезли в Бинагадинскую полицию. Причем без проведения дознания Сафарова сразу отвели в следственный отдел, и в течение двух часов завели уголовное дело только на основании голословных и откровенно неправдоподобных утверждений «потерпевшего». Все это подтверждает спланированный характер ареста Руфата Сафарова», - сказал он.

Другой адвокат правозащитника Рошана Рагимова отметила, что Сафаров отвергает обвинения и считает их политически мотивированными, а уголовное дело связывает со своей общественной деятельностью.

«Руфат Сафаров сохраняет бодрость духа. Он воодушевленно воспринял информацию о состоявшейся 10 декабря в Вашингтоне церемонии, где его заочно наградили премией Госдепа США в области защиты прав человека, и просил передать свою благодарность за то, что его удостоили этой чести. Он рассчитывает, что это событие привлечет еще больше международного внимания к ситуации в Азербайджане с правами человека», - сказала Рагимова корреспонденту «Кавказского узла».

Отца Сафарова нельзя оставлять без присмотра, поскольку он нуждается в особой заботе

Вместе с тем, по ее словам, Сафаров выразил беспокойство состоянием здоровья своего отца, который страдает неврологической болезнью. «Отец Руфата Сафарова страдает [неврологическим заболеванием]. Три года назад он перенес открытую операцию головного мозга. Из-за неврологических проблем отца Сафарова нельзя оставлять без присмотра, поскольку он нуждается в особой заботе. Арест Сафарова в этом смысле прибавил забот их семье. Однако суд не учел это обстоятельство, как и другие доводы защиты в пользу необоснованности ареста Сафарова, и оставил его под стражей», - отметила адвокат.

По ее словам, защита продолжит добиваться изменения меры пресечения и планирует подать ходатайство о переводе Сафарова под домашний арест.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе на арест Сафарова.

Напомним, Руфат Сафаров - бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Руфат Сафаров лично выполнял и организовывал большую часть работы организации, и его арест поставил под угрозу помощь политзаключенным. Р"уфат поддерживал коммуникацию с международными организациями. Без этой коммуникации в наших реалиях значение правозащитной работы вообще нивелируется. Сейчас, без Руфата, я не смогу восполнить его отсутствие – по возрасту, по состоянию здоровья", - рассказал коллега Сафарова Зафар Ахмедов.

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