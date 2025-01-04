Матери правозащитника Сафарова запрещен выезд из Азербайджана

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Полиция запретила покидать Азербайджан матери арестованного правозащитника Руфата Сафарова, не дав ей сопроводить тяжело больного мужа на лечение в Турцию.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а затем арестован, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. После ареста Сафаров подверг критике власти за преследование журналистов Meydan TV.

Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела.

Матери арестованного руководителя правозащитной организации "Линия защиты" Руфата Сафарова Тахире Тахиргызы введен запрет на выезд из Азербайджана. Ограничение ввело МВД Азербайджана, об этом сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама Тахиргызы.

Из-за введенного ограничения женщина не может сопроводить тяжело больного мужа на обследование и лечение в Турцию, теперь его поездка срывается, поскольку состояние здоровья не позволяет ему одному совершить этот визит.

Моего сына арестовали по надуманным обвинениям и теперь еще причиняют мучения его больному отцу

"Отец Руфата Эльдар Сабироглу страдает тяжелой формой болезни Паркинсона. Об этом знают и президент Ильхам Алиев, и первая леди Мехрибан Алиева. Несколько лет назад мы собирались продать квартиру для оплаты хирургической операции Эльдару. Президент и его супруга даже без нашего обращения, проявив гуманизм, обеспечили проведение операции моему мужу в Турции за счет государства, приняв во внимание его деятельность во благо нашей страны. Руководство страны также в курсе, что каждые полгода Эльдар проходит обследование в Турции. В последнюю неделю состояние Эльдара резко ухудшилось, и мы приобрели авиабилеты для того, чтобы доставить его в Турцию. Но сегодня стало известно, что мне МВД ввело запрет на выезд из страны. Теперь поездка Эльдара срывается. Состояние его здоровья не позволяет, чтобы он один сам поехал, а Руфат в тюрьме, - сказала Тахиргызы.

Руфат Сафаров приходится сыном одному из основателей правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдару Сабироглу (Сафарову). Сабироглу был депутатом парламента Азербайджана с 1995 по 2000 годы, впоследствии возглавлял пресс-службу Минобороны Азербайджана, однако в 2013 году был уволен с этой должности. Эльдар Сабироглу публично критиковал бывшего главу администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняя его в "политических интригах" и дискредитации политики президента Ильхама Алиева.

Тахира Тахиргызы считает решение МВД Азербайджана о запрете выезда несправедливым и нарушающим закон. "Это решение неправильно и с точки зрения гуманизма. Моего сына арестовали по надуманным обвинениям и теперь еще причиняют мучения его больному отцу", - сказала Тахиргызы.

Адвокат Сафарова Бахруз Байрамов также считает неправомерным запрет Тахиргызы на выезд из страны. "Мать Руфата Сафарова уже была допрошена в качестве свидетеля. Согласно законодательству, не допускается вводить запрет свидетелю на выезд из страны. Следствие лишь может попросить свидетеля на время отложить поездки в связи с конкретным следственным действием", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями от МВД Азербайджана относительно причин запрета Тахире Тахиргызы покидать Азербайджан "Кавказский узел" пока не располагает.

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