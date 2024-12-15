Правозащитник Сафаров раскритиковал власти за аресты журналистов Meydan TV

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Арестованный в Азербайджане правозащитник Руфат Сафаров подверг критике власти страны за преследование журналистов Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 11 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Руфата Сафарова, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

Руфат Сафаров через своих близких направил из бакинского СИЗО-1 заявление, которое опубликовали его коллеги на аккаунте Сафарова в Facebook*. "Как правозащитник, я решительно осуждаю репрессивные операции против лиц, заключенных в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. К сожалению, я не могу следить за политически мотивированными судебными процессами, которые были отложены из-за COP29 и возобновлены после климатической конференции, потому что сам оказался за решеткой", - написал Сафаров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитник заявил, что власти Азербайджана "беззастенчиво используют лжесвидетелей и сфабрикованные «доказательства»" для преследования оппонентов. "Аресты сотрудников Meydan TV 8 декабря и видного общественного и политического деятеля Азера Гасымлы 9 декабря по сфабрикованным обвинениям следует расценивать как карательные операции режима против азербайджанского общества", - говорится в заявлении Сафарова.

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

Мать Сафарова Тахира Тахиргызы сообщила сегодня, что, несмотря на арест «по откровенно ложному и фальшивому обвинению», ее сын сохраняет бодрость духа.

«Руфат старается быть в курсе происходящего в стране, регионе и мире, анализирует последние события. Он был огорчен новостью новостями об арестах журналистов Meydan TV и политолога Азера Гасымлы. Тем не менее, он не падает духом и старается продолжить правозащитную деятельность из заключения. По крайней мере, стремится доводить через близких свои месседжи обществу», - сказала Тахиргызы корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Сафарова Бахруз Байрамов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что в ближайшие дни защита подаст ходатайство о переводе правозащитника под домашний арест.

Напомним, 12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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