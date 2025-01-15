Азербайджанские правозащитники отметили усиление репрессий в стране

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В 2024 году в Азербайджане усилились репрессия против журналистов, правозащитников и верующих, резко увеличилось количество политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, в стране отмечается рост числа смертей среди заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Европарламент принял "Резолюцию по продолжающимся репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане и по делам доктора Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Meydan TV". Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств.

14 января Центр мониторинга политзаключенных распространил отчет о положении дел в Азербайджане с правами человека в 2024 году, текст которого был прислан корреспонденту «Кавказского узла».

«Прошедший 2024 год был ознаменован в Азербайджане усилением репрессий и полицейского произвола. Продолжился тренд политически мотивированных арестов. По сравнению с предыдущим годом число политзаключенных возросло на треть и к 10 декабря достигло 331», - сказал, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» отчет, глава правозащитной организации Эльшан Гасанов.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Он отметил, что «традиционно самой большой группой среди политзаключенных являются верующие». «Однако трендом последнего года стало значительное увеличение числа журналистов, блогеров и правозащитников. Власти представляли их как представителей «5-й колонны Запада», - продолжил Гасанов. По его словам, даже проведение в Баку такого авторитетного международного мероприятия как COP29 не остановило репрессии в Азербайджане, что стало вызовом международному сообществу.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

В отчете подчеркивается, что «осуществление репрессий было возложено на МВД, наделенного неограниченными полномочиями. Руководство ведомства со своей стороны наделило полицейских «правами» использовать в своей деятельности жестокие методы, вплоть до физической расправы». «Участились случаи, когда полиция ликвидировала преступников при задержании, и в провластных СМИ это называлось «нейтрализацией лица, оказавшего вооруженное сопротивление». Полиция по закону имеет право открывать огонь. Однако это допускается в крайних случаях и против особо опасных преступников. Но, по сообщению СМИ, ликвидировали даже подозреваемого в наркопреступлении», - продолжил Гасанов.

Правозащитная организация вместе с тем указывает на рост наркомании в стране. «Однако борьба с наркоманией ведется только с применением силы, в то время как в цивилизованном мире к наркозависимым людям относятся как к больным, нуждающимся в лечении. В Азербайджане наркоманы априори считаются преступниками и к ним применяются силовые меры», - далее говорится в отчете.

В то же время, указывают авторы исследования, «предусмотренные законом меры о принудительном лечении используются для злоупотреблений правоохранительными органами».

Другой проблемой является то, что часто под предлогом «борьбы с оборотом наркотиков» МВД проводит аресты общественных активистов, членов политических партий, журналистов и блогеров, далее сказано в отчете Центра мониторинга политзаключенных. В течении 2024 г. по таким делам были арестованы и осуждены – член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Алышов и Сахиб Мамедзаде, профсоюзные активисты Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов.

Семьи арестованных запугивают, и в некоторых случаях они боятся обращаться к правозащитникам

«Но больше всех от «лжеборьбы» с наркотиками страдают верующие. В последние годы периодически проводятся кампании по арестам верующих-шиитов по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Эти кампании совпадают с обострением отношений Азербайджана с Ираном. Верующие оказываются жертвами этой напряженности. Часто из-за бедности этим людям семьи не могут нанять адвокатов. С другой стороны, семьи арестованных запугивают, и в некоторых случаях они боятся обращаться к правозащитникам», - сказал Гасанов.

Год был отмечен арестами лиц, занимающихся защитой прав людей, и, в частности, руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли руководителя организации «Линия защиты» Руфата Сафарова, а также директор Института политического менеджмента Азера Гасымлы, подчеркнул он.

В отчете указывается также «на сохранение в Пенитенциарной службе таких проблем, как коррупция, применение пыток, жестокость к политзаключенным». Также участились смерти заключенных в тюрьмах. В течение 2024 года в местах отбывания наказания было зарегистрировано более 40 случаев смерти и уже несколько смертей с начала 2025 года. Официально причиной смерти объявляются болезни. Однако были сообщения в соцсетях о гибели людей в результате избиения со стороны надзирателей. В частности, сообщалось о насильственной смерти заключенного колонии №13 Рояла Ахундова. После распространения этой информации заключенным этого учреждения на некоторое время ввели запрет на телефонные разговоры.

Непрозрачность деятельности чиновников, силовиков, ограничение доступа к информации, преследования журналистов создают условия для полного игнорирования прав человека, произвола, арестов, пыток, смертей

В тюрьмы по-прежнему, не допускаются для мониторинга правозащитники, указывают авторы отчета. «Вообще непрозрачность деятельности чиновников, силовиков, ограничение доступа к информации, преследования журналистов создают условия для полного игнорирования прав человека, произвола, арестов, пыток, смертей», - резюмировал Гасанов.

Представители МВД и Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

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