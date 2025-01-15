RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 15 января 2025

Азербайджанские правозащитники отметили усиление репрессий в стране

Силовики задерживают активиста в Азербайджане. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2024 году в Азербайджане усилились репрессия против журналистов, правозащитников и верующих, резко увеличилось количество политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, в стране отмечается рост числа смертей среди заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Европарламент принял "Резолюцию по продолжающимся репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане и по делам доктора Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Meydan TV". Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств.

14 января Центр мониторинга политзаключенных распространил отчет о положении дел в Азербайджане с правами человека в 2024 году, текст которого был прислан корреспонденту «Кавказского узла».

«Прошедший 2024 год был ознаменован в Азербайджане усилением репрессий и полицейского произвола. Продолжился тренд политически мотивированных арестов. По сравнению с предыдущим годом число политзаключенных возросло на треть и к 10 декабря достигло 331», - сказал, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» отчет, глава правозащитной организации Эльшан Гасанов.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Он отметил, что «традиционно самой большой группой среди политзаключенных являются верующие». «Однако трендом последнего года стало значительное увеличение числа журналистов, блогеров и правозащитников. Власти представляли их как представителей «5-й колонны Запада», - продолжил Гасанов. По его словам, даже проведение в Баку такого авторитетного международного мероприятия как COP29 не остановило репрессии в Азербайджане, что стало вызовом международному сообществу.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

В отчете подчеркивается, что «осуществление репрессий было возложено на МВД, наделенного неограниченными полномочиями. Руководство ведомства со своей стороны наделило полицейских «правами» использовать в своей деятельности жестокие методы, вплоть до физической расправы». «Участились случаи, когда полиция ликвидировала преступников при задержании, и в провластных СМИ это называлось «нейтрализацией лица, оказавшего вооруженное сопротивление». Полиция по закону имеет право открывать огонь. Однако это допускается в крайних случаях и против особо опасных преступников. Но, по сообщению СМИ, ликвидировали даже подозреваемого в наркопреступлении», - продолжил Гасанов.

Правозащитная организация вместе с тем указывает на рост наркомании в стране. «Однако борьба с наркоманией ведется только с применением силы, в то время как в цивилизованном мире к наркозависимым людям относятся как к больным, нуждающимся в лечении. В Азербайджане наркоманы априори считаются преступниками и к ним применяются силовые меры», - далее говорится в отчете.

В то же время, указывают авторы исследования, «предусмотренные законом меры о принудительном лечении используются для злоупотреблений правоохранительными органами».

Другой проблемой является то, что часто под предлогом «борьбы с оборотом наркотиков» МВД проводит аресты общественных активистов, членов политических партий, журналистов и блогеров, далее сказано в отчете Центра мониторинга политзаключенных. В течении 2024 г. по таким делам были арестованы и осуждены – член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Алышов и Сахиб Мамедзаде, профсоюзные активисты Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов.

Семьи арестованных запугивают, и в некоторых случаях они боятся обращаться к правозащитникам

«Но больше всех от «лжеборьбы» с наркотиками страдают верующие. В последние годы периодически проводятся кампании по арестам верующих-шиитов по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Эти кампании совпадают с обострением отношений Азербайджана с Ираном. Верующие оказываются жертвами этой напряженности. Часто из-за бедности этим людям семьи не могут нанять адвокатов. С другой стороны, семьи арестованных запугивают, и в некоторых случаях они боятся обращаться к правозащитникам», - сказал Гасанов.

Год был отмечен арестами лиц, занимающихся защитой прав людей, и, в частности,  руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли  руководителя организации «Линия защиты» Руфата Сафарова, а также директор Института политического менеджмента Азера Гасымлы, подчеркнул он.

В отчете указывается также «на сохранение в Пенитенциарной службе таких проблем, как коррупция, применение пыток, жестокость к политзаключенным». Также участились смерти заключенных в тюрьмах. В течение 2024 года в местах отбывания наказания было зарегистрировано более 40 случаев смерти и уже несколько смертей с начала 2025 года. Официально причиной смерти объявляются болезни. Однако были сообщения в соцсетях о гибели людей в результате избиения со стороны надзирателей. В частности, сообщалось о насильственной смерти заключенного колонии №13 Рояла Ахундова. После распространения этой информации заключенным этого учреждения на некоторое время ввели запрет на телефонные разговоры.

Непрозрачность деятельности чиновников, силовиков, ограничение доступа к информации, преследования журналистов создают условия для полного игнорирования прав человека, произвола, арестов, пыток, смертей

В тюрьмы по-прежнему, не допускаются для мониторинга правозащитники, указывают авторы отчета. «Вообще непрозрачность деятельности чиновников, силовиков, ограничение доступа к информации, преследования журналистов создают условия для полного игнорирования прав человека, произвола, арестов, пыток, смертей», - резюмировал Гасанов.

Представители МВД и Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:41, 14 января 2025
Армения и США подписали договоренность о стратегическом партнерстве
19:09, 14 января 2025
Контрактник со Ставрополья убит в военной операции
13:15, 14 января 2025
1
 Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
06:58, 14 января 2025
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
Все события дня
Новости
04:52, 15 января 2025
Активисты призвали Пашиняна отказаться от роспуска МГ ОБСЕ и отзыва исков к Азербайджану
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru/европейский-суд-по-правам-человека/
02:54, 15 января 2025
ЕСПЧ присудил рекордные компенсации за нарушение прав собственности в Азербайджане
22:44, 14 января 2025
Журналистке Агаевой отказано в переводе под домашний арест
Туша тюленя. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Ecofront от 13.01.25, https://www.facebook.com/ecofront.az/posts/pfbid0xB2J191XdvCKQw5fT7xNfkVWW2DHTTKDYv3WwdKAK5KMEjWE7kGPyKzzNScsak2tl
21:48, 14 января 2025
Минприроды Азербайджана сообщило о гибели двух тюленей
Афияддин Мамедов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-profsoyuznyj-aktivist-afiyaddin-mamedov-2/
14:00, 14 января 2025
Афияддин Мамедов получил восемь лет колонии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:08, 14 января 2025
Ветер с Апшерона
Не дайте журналистам обмануть вас
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
1
Почему стало модно нападать на соседа
Фото
15:24, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему не жалею жертв пластической хирургии
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
18:08, 14 января 2025
Ветер с Апшерона
Не дайте журналистам обмануть вас
Фото
14:19, 14 января 2025
Ветер с Апшерона
Двоякое заявление Лаврова о сбитом самолете AZAL
Фото
19:14, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
Современность Цезаря
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
1
Почему стало модно нападать на соседа
Фото
15:24, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему не жалею жертв пластической хирургии
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Гурам Мурванидзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 13.01.24, https://t.me/Tbilisi_life/35825.
14 января 2025, 21:01
Оператор "Батумелеби" арестован на восемь суток

Наталья Федоренко. Фото корреспондента "Кавказского узла"
14 января 2025, 18:19
Апелляционный суд освободил адвоката Федоренко от наказания

Водовоз в Карабулаке. Фото: https://fortanga.org/2024/12/vodnyj-apokalipsis-v-karabulake-gorod-na-neskolko-dnej-ostalsya-bez-vody-iz-za-proryva-trub/
14 января 2025, 14:13
Карабулакцы указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 января 2025, 11:50
Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше