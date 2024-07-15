Азербайджанский активист Исрафилов пожаловался на притеснения в колонии

15 июля 2024, 14:24

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Осужденный профсоюзный активист Айхан Исрафилов рассказал, что в колонии был избит, лишен лекарств и помещен в карцер, сообщила его мать. Пенитенциарная служба Азербайджана отвергла обвинения в нарушении прав заключенного.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля суд в Баку приговорил Айхана Исрафилова к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист заявил, что обвинение сфабриковано, а причиной уголовного преследования стала его профсоюзная деятельность. "До ареста я вообще не видел наркотиков - если бы я нашел их на улице, подумал бы, что это грязь. Но сейчас я о них все знаю, потому что меня содержат вместе с потребителями наркотиков... Меня наказывают за мою гражданскую активность, за то, что я защищал права трудовых людей", - сказал он.

19 декабря 2023 года судья отказался перевести Айхана Исрафилова под домашний арест или в приспособленный для инвалидов СИЗО, несмотря на его проблемы со здоровьем. Сестра активиста сообщала, что в СИЗО у Айхана усугубились проблемы с травмированной ногой из-за холода в камере и запрета на прогулки и физические упражнения.

Айхан Исрафилов подвергся в заключении физическому давлению, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Амина Исрафилова, посетившая сына.

"Айхан рассказал, что при поступлении в колонию его подвергли личному обыску. У моего сына обнаружили лекарства. Айхан сказал надзирателям, что является инвалидом второй группы, и лекарства ему необходимы. Тем не менее, у него забрали лекарства. Когда Айхан запротестовал, ему дали пощечину и, избив, посадили в карцер. В штрафной камере ему дали грязную одежду. Пища, которой его кормили, была настолько плохой, что за две недели он съел всего четыре яйца. Когда у него заболела голова, он попросил лекарства, но ему отказали", - рассказала она, отметив, что ее сын похудел и его состояние здоровья также ухудшилось.

Ранее апелляционный суд утвердил приговор, и 29 июня Исрафилова отправили в учреждение по отбыванию наказания. "Однако нам не предоставляли информацию, где он содержится. В Пенитенциарной службе нам вообще ничего не ответили. В аппарате омбудсмена сообщили, что Айхан содержится в 17-й колонии. Но в этом учреждении нам сказали, что Айхана там нет. В ближайшей колонии его также не оказалось. Наконец, нам в колонии № 10 подтвердили, что Айхан у них, и нам дали разрешение на встречу с ним",- рассказала Амина Исрафилова, добавив, что пожалуется "в соответствующие органы" на обращение с заключенным.

В отношении Исрафилова нарушены нормы законодательства, прокомментировал информацию матери осужденного глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Он пояснил, что согласно Кодексу об исполнении наказаний, об изменении места содержания заключенного должны поставить в известность его родных. "Система «карантина» грубо попирает права заключенных. В течение 14 дней заключенного якобы готовят в жизни в колонии, объясняют правила поведения там и общежития. На самом деле на «карантине» ведется ломка воли заключенного, ему дают понять, что здесь у него нет никаких прав", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Айхана Исрафилова Фариз Намазлы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «система карантина», хотя и не имеет законодательной базы, на практике применяется во всех колониях. Он добавил, что защита подаст кассационную жалобу на приговор.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы назвал необоснованными утверждения о физическом давлении на Айхана Исрафилова.

"Осужденный Айхан Исрафилов не подвергался физическому, моральному давлению и пыткам. Также ему создаются, как и другим заключенным, в предусмотренном законодательством порядке и количестве раз условия для встреч с близкими, возможности для телефонных разговоров, приема посылок. Он трижды в день обеспечивается качественным питанием, его права и законные интересы защищаются", - рассказал сотрудник ведомства.

Комментируя информацию об изъятии лекарств у Айхана Исрафилова, представитель Пенитенциарной службы заявил, что при поступлении заключенного в учреждение врачи медсанчасти забрали находящиеся при нем лекарства для проверки "с целью контроля за использованием по назначению". После завершения процедуры лекарства были возвращены, добавил он.

Напомним, 11 августа 2023 года член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники.

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