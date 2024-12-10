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19:36, 10 декабря 2024

Оппозиционер Сахиб Мамедзаде получил реальный срок по делу о наркотиках

Сахиб Мамедзаде. Фото: https://www.azadliq.info/265255.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Он заявил о политических мотивах преследования. 

Как писал "Кавказский узел", Сахиб Мамедзаде арестован на четыре месяца по делу о незаконном обороте наркотиков. Мамедзаде отверг обвинение и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Сестра Мамедзаде рассказала, что силовики нанесли ей травмы при избиении во время задержания ее брата. 1 апреля апелляционный суд оставил его под стражей.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс над главой Дашкесанской районной организации ПНФА Сахибом Мамедзаде. Суд признав его виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Забиль Гахраманов.

 По его словам, Мамедзаде не признал себя виновным. "Мамедзаде вменяют хранение наркотика – метамфетамина с целью продажи. Однако в деле нет ни одного даже формального доказательства осуществления им торговли наркотиков. Он заявлял, что наркотики ему подложили сами полицейские. Даже привлеченные следствием понятые заявили, что не видели изъятия наркотиков у Мамедзаде. Очевидно их постфактум привлекли. Обвинение построено только на показаниях полицейских, других доказательств нет. Мамедзаде заявил, что его преследуют по политическим мотивам за оппозиционную деятельность, его председательство в Дашкесанской районной организации ПНФА", - рассказал адвокат.

По его словам, прокурор просил суд приговорить оппозиционера к 7,5 годам лишения свободы, судья назначил реальный срок тюремного наказания на год меньше, добавил адвокат.Он отметил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Сестра обвиняемого Таджира Мамедова также заявила о невиновности брата. "Сахиба задержали с применением насилия. Он сказал в суде, что ему связали руки в полиции и положили в карман наркотики, а потом изъяли их. Сахиб сказал, что вообще не знает какого цвета могут быть наркотики", - рассказала Мамедова корреспонденту «Кавказского узла».

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Мамедзаде. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно осужденных соратников - Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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