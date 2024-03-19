19 марта 2024, 13:03

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Глава Дашкесанского отделения партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде заподозрен в незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД. Соратники активиста усомнились в обоснованности вменяемого ему преступления.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении.

Сахиб Мамедзаде задержан в качестве подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.

Дело ведет главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, и Мамедзаде доставлен в Баку, в установленные законом сроки будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, следственные действия продолжаются, пояснил он.

Сотрудник пресс-службы отметил, что не располагает сведениями о количестве наркотиков, которые будто бы были обнаружены у Мамедзаде.

Соратники Мамедзаде усомнились в достоверности сведений о том, что при нем были наркотики. "Мамедзаде далекий от наркотиков человек. Он занимается животноводством, честным трудом. Будучи оппозиционером, Сахиб хорошо знает, что против него может быть провокация, и с этой точки зрения он также не мог поставить себя под риски. Дело о наркотиках часто используется для уголовного преследования оппозиционеров", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Для защиты Мамедзаде будет привлечен адвокат, специализирующийся на правах человека, добавил он. "Мы уже говорили с адвокатом Бахрузом Байрамовым. Он сейчас на лечении, вернется в страну на следующей неделе и тогда подключится к защите", – уточнил Адилов.

В Азербайджане распространена практика задерживать активистов по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, отметил сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"В настоящее время в Азербайджане 288 политзаключенных и три четверти из них арестованы по обвинениям в наркотиках. Это типичные обвинения для верующих и религиозных активистов. Но по этим делам арестовывают и гражданских, и политических активистов. За последние месяцы, в частности, по обвинению в незаконном обороте наркотиков были арестованы общественные активисты Ильхамиз Гулиев, Мохйаддин Оруджев, члены профсоюзного движения Эльвин Мустафаев, Айхан Исрафилов, член ПНФА Эльнур Гасанов, я уже не говорю о десятках верующих", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее в ПНФА заявили, что считают, что задержание Мамедзаде связано с его политической деятельностью.

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