Активисту Гулиеву в бакинском изоляторе запрещены визиты родных

04 января 2024, 15:47

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Арестованному в Баку активисту Ильхамизу Гулиеву запретили свидания с близкими, рассказала правозащитница Айгюль Джафарова. Жалоба на необоснованный запрет направлена омбудсмену, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 декабря суд отправил Гулиева в СИЗО на четыре месяца, апелляционный суд оставил в силе это решение.

Ильхамизу Гулиеву необоснованно запретили в бакинском СИЗО-1 встречи с близкими, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» гендер-активистка и правозащитница Айгюль Джафарова.

"Несмотря на то, что Ильхамиз Гулиев уже месяц содержится в СИЗО, ему не дают встреч с родными. Его пожилая мать дважды приезжала из Агдама (250 км от Баку), но ей отказывали во встрече. От нее необоснованно требуют письмо-разрешение от следователя. Мало того, что человека оклеветали, арестовали по ложному обвинению, так еще мучают его родных. Неужели Ильхамиз настолько «опасный» человек, что ему даже не дают увидеться со своей пожилой матерью?" - сказала Джафарова.

Адвокат Гулиева Зибейда Садыгова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» информацию о том, что матери Гулиева было отказано во встрече с ним.

"Ильхамиз Гулиев уже месяц в СИЗО. За это время ему не дали встреч с близкими. Звонить по телефону ему позволяют, однако намного реже, чем положено по закону. Перед самым Новым годом мать Ильхамиза обратилась ко мне и сообщила, что она приехала в Баку для встречи с сыном, но им не дают увидеться. Женщине в СИЗО сказали, что разрешение на встречу должен дать следователь", - рассказала она.

Адвокат назвала это "абсолютно незаконным требованием". "Для встреч арестанта с близкими родственниками разрешения следователя не требуется. Следователь может вводить запрет на встречи и телефонные разговоры. Но в случае с Гулиевым такого запрета нет. Согласно законодательству, заключенный имеет право раз в неделю в течение 4 часов видеться с близкими и дважды в неделю по 15 минут говорить по телефону. Его права грубо нарушаются в СИЗО. Я направила уже жалобы в Пенитенциарную службу и аппарат омбудсмена", - рассказала Зибейда Садыгова.

В связи с праздничными выходными днями представители Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были задержаны и арестованы директор Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.

Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

Кроме того, Хатаинский райсуд Баку по ходатайству следствия арестовал банковские счета Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, а также пенсионную карту матери Гасанли. Защита узнала об этом, лишь когда сроки обжалования истекли, и апелляционный суд по просьбе адвокатов вернул в районный суд вопрос о восстановлении права на обжалование решений по банковским счетам. Банковская карта, по которой мать Севиндж Вагифгызы снимала деньги, оказалась заблокированной, и женщина не смогла получить пенсию.

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