Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову отказано в переводе под домашний арест

13 марта 2024, 12:39

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу об освобождении Эльнура Гасанова из следственного изолятора. Арестованный оппозиционер пожаловался на давление конвоиров, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля суд в Баку продлил на месяц, до 28 марта, срок ареста члена партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова. Гасанов в тот день рассказал однопартийцам, что за три месяца никаких следственных действий с ним не проводилось, и его ни разу не допрашивали.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков, он не признал вину. В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Хатаинский райсуд Баку 12 марта рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Гасанову на домашний арест, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Немат Керимли.

Он пояснил, что ходатайство было подано в связи с отсутствием следственных действий. "Мы просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку срок следствия уже завершается и скоро он предстанет перед судом. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство. Более того, само разбирательство проводилось с нарушениями. Меня оповестили за час до заседания, таким образом лишив возможности подготовиться к нему. Кроме того, в зале присутствовал человек в гражданском. Когда мы поинтересовались его личностью, нам сказали, что это представитель пенитенциарной службы Минюста, хотя работники этого ведомства в зале суда должны быть в форме. Кстати, в последнее время на всех процессах по политическим делам присутствуют такие «представители» в штатском. Это нарушение закона", - рассказал адвокат, добавив, что что на решение суда будет будет апелляция.

Он отметил, что при доставке в суд и отправке обратно в СИЗО Гасанов подвергся "бесчеловечному обращению". "Ему заковали наручники сзади. Это допускается законом только в исключительных случаях, когда заключенный совершает действия, представляющие угрозы окружающим. В случае с Эльнуром Гасановым этого не было. Эльнур сказал, что такое указание дал начальник конвоя, который при этом скрывал значок, на котором по правилам указывается его фамилия и имя. После суда Гасанов позвонил из СИЗО близким и сообщил, что на обратном пути со стороны конвоиров на него было оказано физическое давление", - сообщил Керимли.

Сотрудник райсуда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства. Представители пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев.

Надевание наручников сзади является бесчеловечным обращением, подтвердил глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров. "Эта исключительная мера допустима только в отношении рецидивистов, лиц, представляющих угрозу окружающим. Тем более, нельзя надевать наручники в такой форме еще не осужденному лицу. Это нарушает презумпцию невиновности", - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

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