Суд оставил под стражей оппозиционера Эльнура Гасанова

24 февраля 2024, 23:32

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Продлен на месяц срок ареста члену партии Народного фронта Азербайджана Эльнуру Гасанову, такое решение принял сегодня Хатаинский районный суд Баку.

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после публикации Гасановым в соцсети видеоролика с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Вины активист не признает. 30 ноября Гасанов был арестован на три месяца. В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Эльнур Гасанов содержится в бакинском СИЗО-1. 25 января он был вывезен оттуда в отделение силовой структуры и избит там силовиками, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана. На следующий день его вернули обратно.

Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил до 28 марта, срок предварительного заключения Гасанова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

«Ближе к вечеру Эльнур позвонил мне и сообщил, что срок его ареста продлен еще на месяц – до 28 марта. Он сказал, что за три месяца никаких следственных действий с ним не проводилось, его ни разу не допрашивали по вменяемому обвинению, и поэтому Эльнур возразил на ходатайство следствия о продлении ему ареста. Однако суд решил продлевать содержание его под стражей. Эльнур сказал, что на это решение подаст апелляцию», - рассказал Мираламли.

Мираламли также напомнил, что адвокат ранее подавал жалобу в прокуратуру для расследования избиения Гасанова в силовой структуре, куда его из СИЗО вывозили на сутки. «Однако прокуратурой никаких действий не было предпринято. Но к нему приходили сотрудники Красного Креста, и они также зафиксировали его жалобу», - отметил представитель ПНФА.

В Хатаинском суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении срока ареста Гасанова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

В Бакинском представительстве Международного Комитета Красного Креста корреспонденту «Кавказского узла» отказались предоставить информацию об итогах своего визита к Гасанову, пояснив, что согласно мандату организации, она не раскрывает имен посещаемых в местах заключения лиц.

"Кавказский узел" также писал, что Эльнур Гасанов был задержан утром 31 января 2023 года в офисе энергораспределительной компании, куда пришел решать вопрос с отключением электричества у своей бабушки. До этого Гасанов выразил возмущение безразличием чиновников к вдове ветерана и опубликовал в соцсети пост с критикой в их адрес. Ясамальский районный суд Баку приговорил Гасанова к 30 суткам ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского.

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