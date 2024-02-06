Азербайджанский активист заявил об избиении силовиками

06 февраля 2024, 22:03

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов подвергся физическому давлению силовиков. Его адвокат подал жалобу в прокуратуру.

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после публикации Гасановым в соцсети видеоролика с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Вины активист не признает. 30 ноября Гасанов был арестован на три месяца. В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 Гасанов 25 января был вывезен в отделение силовой структуры и избит там силовиками, сообщили в партии Народного фрота Азербайджана. "Гасанова беспричинно избили четыре < силовика>. Он требовал вызова следователя по его делу и приглашения адвоката. Но тщетно. На следующий день, 26 января, его вернули обратно. Даже спустя 10 дней на его теле остаются следы насилия", - говорится в пресс-релизе партии с ссылкой на адвоката активиста.

Защитник Немат Керимли подтвердил сообщение ПНФА. "У Эльнура Гасанова не было возможности предать огласке информацию об его побоях. Только вчера (5 февраля) на встрече со мной он рассказал о побоях в <отделении силовой структуры>. По закону его могли вывезти в <отделение силовой структуры> для проведения следственных мероприятий. Но, по его словам, никаких следственных действий не было. В любом случае, если они намеревались провести следственные действия, то должны были оповестить меня. Но мне ничего не сообщили об этапировании моего подзащитного. У него на теле есть следы насилия, синяки. Я написал сегодня жалобу в генпрокуратуру для расследования по данному вопросу" - сказал адвокат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что Эльнур Гасанов был задержан утром 31 января 2023 года в офисе энергораспределительной компании, куда пришел решать вопрос с отключением электричества у его 85-летней бабушки из-за долга. До этого Гасанов выразил возмущение безразличием чиновников к вдове ветерана и опубликовал в соцсети пост с критикой в их адрес. Ясамальский районный суд Баку приговорил Гасанова к 30 суткам ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского.

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