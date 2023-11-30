Активист Эльнур Гасанов обвинен по делу о наркотиках

30 ноября 2023, 14:07

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Активисту партии Народного фронта Азербайджана Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, рассказал его адвокат. Соратники активиста считают, что власти сфабриковали дело против Гасанова за то, что он неоднократно критиковал их в публичном пространстве.

Как информировал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября в Баку. Соратники Гасанова рассказали, что он был задержан после публикации в соцсети видеоролика с критикой дорожной полиции. За час до задержания Гасанов опубликовал в соцсети фото начальника дорожной полиции Азербайджана, он подписал пост фразой "Есть ли на них управа?" и тегнул страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева, администрации президента, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана, рассказали ранее в ПНФА.

Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК Азербайджана ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере", предусматривает до 12 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сообщил сегодня адвокат активиста по назначению Рафаэль Аллахвердиев.

По его словам, Гасанов не признает своей вины. Адвокат пояснил, что не владеет пока информацией, когда его подзащитный предстанет перед судом, который должен принять решение об избрании меры пресечения. "Пока неизвестно, когда будет суд", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что Гасанов содержится в ИВС Хатаинского районного управления полиции Баку.

В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным.

"Очевидно, что его преследуют из-за резкой критики дорожной полиции. Но не только из-за этого. Эльнур всегда резко критиков власти, из-за этого подвергался кратковременным задержаниям, административному аресту, уголовной ответственности, правда был осужден условно. Видимо недовольство им накапливалось и последний случай с критикой дорожной полиции стал "последней каплей", чтобы упечь его за решетку надолго", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов

Для защиты Гасанова партия привлечет адвоката с независимой позицией, подчеркнул он. "Все адвокаты, которые не боятся защищать политзаключенных, в эти дни заняты делами других активистов и журналистов. Но в ближайшие дни к защите присоединится кто-нибудь из них", – отметил Адилов.

Гасанов содержится под стражей уже почти 48 часов, подчеркнул он. "По закону никто не может содержаться под стражей по решению суда более 48 часов. Однако в полиции как фабрикуют обвинение, так и могут сфальсифицировать в протоколе время задержания, чтобы уложиться в установленные законом сроки. Однако впоследствии эти подтасовки все равно будут признания нарушением закона в ЕСПЧ", – сказал руководитель пресс-служба ПНФА.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении Гасанова "ведется расследование". От дальнейших комментариев он воздержался.

"Кавказский узел" также писал, что Эльнур Гасанов был задержан утром 31 января в офисе энергораспределительной компании, куда пришел решать вопрос с отключением электричества у его 85-летней бабушки из-за долга. До этого Гасанов выразил возмущение безразличием чиновников к вдове ветерана и опубликовал в соцсети пост с критикой в их адрес. Ясамальский районный суд Баку приговорил Гасанова к 30 суткам ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского.

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