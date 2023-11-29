Активист Эльнур Гасанов задержан после критики полиции

29 ноября 2023, 17:45

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов задержан в Баку. Задержание связано с тем, что Гасанов критиковал полицию, предположили его соратники.

Гасанов был задержан 28 ноября в Баку людьми, когда заходил в один из магазинов на автомобильном рынке, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов.

Он полагает, что причиной задержания Гасанова могла стать критика в Facebook* государственной дорожной полиции. "Несколько дней назад Гасанов распространил видео, на котором заявил, что был оштрафован незаконно государственной дорожной полицией. Его обвинили в проезде на красный свет, однако доказательств не было предъявили. Он обжаловал протокол о нарушении им правил дорожного движения, но не получил из суда уведомления о рассмотрении его обращения. Напротив, после подачи жалобы был наложен арест на автомобиль Эльнура Гасанова. После этого он распространил видео, в котором раскритиковал дорожную полицию. Он отмечал, что дорожная полиция не ставит знаки на видных местах, а потом штрафует водителей. Буквально за час до задержания он разместил фото начальника республиканской дорожной полиции. "Есть ли на них управа?" - подписал он фотографию, отметив в ней теги страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева, администрации президента, службы госбезопасности и генеральной прокуратуры", - рассказал Адилов.

По его словам, прошло более суток, однако ни члены ПНФА, ни брат Гасанова не могут получить официальную информацию об его судьбе. "Вчера в изоляторе временного содержания Хатаинского райуправления полиции Эльнура там видел один из адвокатов, которой он сказал, что против него заводят дело о наркотиках. Однако Эльнура быстро увели, а адвокат не имела полномочий на его защиту и потому не смогла прояснить причины его задержания", - отметил Адилов.

В пресс-службе МВД подтвердили задержание Гасанова. Причины задержания Гасанова корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве не уточнили, отметив, что "ведется расследование".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что по административному делу задержанный не может содержаться под стражей более 24 часов, а по уголовному – 48 часов. "В любом случае ему после задержания должны позволить связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору. Но часто это элементарное право задержанного грубо нарушается", - сказал правозащитник.

"Кавказский узел" также писал, что Эльнур Гасанов был задержан утром 31 января в офисе энергораспределительной компании, куда пришел решать вопрос с отключением электричества у его 85-летней бабушки из-за долга. До этого Гасанов выразил возмущение безразличием чиновников к вдове ветерана и опубликовал в соцсети пост с критикой в их адрес. Ясамальский районный суд Баку приговорил Гасанова к 30 суткам ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского.

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