Глава отделения партии Народного фронта Азербайджана в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде. Фото предоставлено пресс-службой ПНФА.

18 марта 2024, 22:20

Глава отделения ПНФА задержан в Азербайджане

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Глава отделения партии Народного фронта Азербайджана в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении, сообщили в партии, связав инцидент с политической деятельностью Мамедзаде.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские правозащитники сегодня обнародовали обновленный список политзаключенных в стране, их число за три месяца возросло на 43 и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

Сахиб Мамедзаде был задержан сегодня в Азербайджане около 18.00 (17.00 мск) на полицейском посту у села Баян Дашкесанского района, 400 км западнее Баку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

«Сахиб Мамедзаде вез на грузовике свой скот с низменного пастбища на летнее пастбище в направлении горного села Хошбулаг. На полицейском посту автомобиль был остановлен, и люди в черных масках, высадив Сахиба Мамедхаде, уволокли его, избивая, в другую машину и увезли в неизвестном направлении. Его сестра, сидевшая в кабине «КАМАЗа», попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон. Родные Сахиба звонили на горячую линию МВД. Но там не прояснили судьбу Сахиба и утверждают, что его полиция не задерживала, в то время как это произошло у полицейского поста», - рассказал Адилов.

В ПНФА считают, что задержание Мамедзаде связано с политической деятельностью активиста. «Сахиб Мамедзаде является главой Дашкесанского районного отделения ПНФА, пользуется авторитетом у местных жителей. Кроме того, он содержал скот, имел определенные материальные возможности и помогал деньгами для поддержки семей политзаключенных», - добавил Натиг Адилов.

По его оценке, «ПНФА продолжает оставаться мишенью репрессий режима». «В настоящее время 7 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по уголовным обвинениям – находятся под следствием или уже осуждены. Кроме того, активисты ПНФА периодически подвергаются административным арестам», - далее отметил Адилов.

Комментариями представителей МВД Азербайджана относительно информации о задержании Сахиба Мамедзаде "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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