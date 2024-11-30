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05:48, 30 ноября 2024

Партия Народного фронта Азербайджана заявила о задержании трех соратников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние три дня в Баку были задержаны три члена оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана. Двое из них арестованы, третий находится в полиции. В партии связали задержания с политической деятельностью активистов.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку приговорил к административному аресту Техрана Абдуллаева, который участвовал в акции солидарности с лидером оппозиционной партии Али Керимли. Абдуллаев арестован по обвинению в употреблении наркотиков, он отверг обвинения.

14 октября, в день очередного заседания Насиминского райсуда Баку по уголовному делу председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, полиция применила особые меры против собравшихся перед судом сторонников Керимли. В частности, силовики закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где собрались сторонники Керимли, а самому политику, обвиняемому в клевете, мешали проводить брифинг для прессы.

Активист Хатаинской районной организации партии Народного фронда Азербайджана (ПНФА) был задержан 27 ноября, сообщил зампред партии Аяз Магеррамли.

«Малика Бабаева 27 ноября забрали прямо из дома в 36-ое отделение полиции Хатаинского района. Далее он был доставлен в Хатаинский районный суд, который приговорил его к 15 суткам административного ареста. Об этом его близкие узнали постфактум. Малик Бабаев, судя по всему, был лишен возможности пригласить адвоката по выбору. Неизвестно даже, какую статью КоАП ему вменили. В ближайшие дни мы привлечем к его защите независимого адвоката», - рассказал Магеррамли 29 ноября корреспонденту «Кавказского узла».

Еще один активист Хатаинского районного отделения партии Натиг Аббасов 28 ноября был вызван в Хазарское районное управление полиции, продолжил зампред ПНФА. «На следующий день Хазарский районный суд приговорил его к 25 суткам ареста, признав его виновным по ст. 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана. У него также не было адвоката по выбору», - отметил Магеррамли.

Третий активист Хатаинской организации ПНФА Эмин Аббасов был задержан 29 ноября, когда фотографировал Натига Аббасова перед зданием Хазарского суда, далее рассказал зампред партии. «Полицейские отобрали у Эмина мобильный телефон, на который он снимал фото, после чего его увезли в 1-ое отделение Хазарского районного управления полиции. Вечером 29 ноября Эмин Аббасов все еще находился в полиции, не ясно, какое решение в отношении него было принято», - сказал Магеррамли.

Их аресты – это продолжение репрессивной политики властей, которую власти многие годы проводят против ПНФА

В ПНФА связывают аресты активистов с их политической деятельностью. «Все трое задержанных принимают активное участие в жизни партии. Они активны и в социальных сетях. Их аресты – это продолжение репрессивной политики властей, которую власти многие годы проводят против ПНФА. Потому что наша партия стоит в авангарде борьбы за демократию и никогда не идет на соглашательство с режимом. В настоящее время 11 деятелей ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам», - отметил Магеррамли, перечислив поименно находящихся в тюрьмах соратников Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджеваа и Пюнхана Керимли.

Свыше 100 членов партии в последние годы подвергались административным арестам, добавил он. «Заведено уголовное дело в порядке частного обвинения и против лидера ПНФА Али Керимли и судебный процесс над ним продолжается. Почти пять лет Али Керимли находится в информационной блокаде – лишен домашнего и мобильного интернета», - заявил зампред ПНФА Магеррамли.

Получить комментарии в МВД в связи с завершением рабочего дня не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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