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23:32, 21 октября 2024

Защита указала на нарушение прав оппозиционера Абдуллаева при аресте 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Техран Абдуллаев был арестован в административном порядке на 20 суток по обвинению в употреблении наркотиков. Он отверг обвинение и связал арест со своей политической деятельностью. Защита подаст апелляцию на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку приговорил к административному аресту Техрана Абдуллаева, который участвовал в акции солидарности с лидером оппозиционной партии Али Керимли.

14 октября, в день очередного заседания Насиминского райсуда Баку по уголовному делу председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, полиция применила особые меры против собравшихся перед судом сторонников Керимли. В частности, силовики закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где собрались сторонники Керимли, а самому политику, обвиняемому в клевете, мешали проводить брифинг для прессы.

Адвокат Немат Керимли 21 октября встретился с Абдуллаевым в Бинагадинском пункте содержания административно арестованных лиц.

"Техран Абдуллаев рассказал подробности его задержания. 15 октября он зашел в магазин стройматериалов в Насиминском районе Баку. Он фотографировал образцы отдельных товаров. В этот момент в магазин вошел сотрудник полиции и обвинил Абдуллаева в том, что тот якобы "фотографировал" его. Техран Абдуллаев ему ответил, что, когда он снимал фото, полицейского не было в магазине. И вообще с какой стати ему надо было фотографировать полицейского?" - рассказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

 Тем не менее, продолжил он, подоспевшие сразу другие полицейские посадили его в патрульную машину. Абдуллаева доставили в 20-е отделение Насиминского районного управления полиции, далее отметил адвокат. 

Активиста из полиции привезли в суд, который приговорил его к 20 суткам. Адвокат уточнил, что Абдуллаева судили не в Сураханском районном суде, как ранее ему сообщили из Пункта содержания административно арестованных лиц, а Насиминском районном суде. "Абдуллаев сказал мне, что не совершал правонарушения, и он связывает арест со своей политической деятельностью", - отметил адвокат.

Защитник сказал, что в деле "есть очевидные нарушения". После задержания Абдуллаеву не позволили связаться с близкими и сообщить об этом. Ему не дали возможности пригласить адвоката по выбору. Это грубые нарушения прав задержанного. Даже предполагаемое фотографирование полицейского не может быть основанием для ареста человека. Наверняка в протоколе и решении суда они написали что-то другое", - сказал адвокат Керимли.

К концу рабочего дня Керимли получил текст решения Насиминского суда по делу Абдуллаева. "Оказалось, что ему говорили про неподчинение полиции. А на самом деле в протоколе и решении суда ему вменили статью 206 КоАП. Якобы он курил наркотики. То есть он не торговал наркотиками, а якобы пользовался ими для личного потребления. Но родные говорят, что он даже сигарет не курит", - сказал Керимли. Он отметил, что статью "Наркотики" по административным делам, хотя и редко, но ранее уже применяли против оппозиционеров. В частности, по этой статье был на два месяца осужден в свое время член президиума ПНФА Ильхам Гусейн. Статья 206 КоАП "Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления". Она предусматривает штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов (180-240 долларов), а "в случае признания этих мер недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности совершившего проступок применяется административный арест сроком до двух месяцев", - подчеркнул адвокат.

По его словам, Абдуллаев не заявлял, что подвергся давлению в полиции.

Джавид Зульфугаров, председатель Сураханской районной организации ПНФА, в которой состоит Абдуллаев, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "является обычным членом партии".

"Техрану Абдуллаеву 48 лет. Он обычный член партии. Посещает партийные мероприятия. Однако особой активностью не отличался. Чтобы прокормить свою семью, в которой кроме него - супруга и двое детей школьного возраста, он занимался поденным трудом, мастеровыми работами. Техран выполнял заказы на ремонтные работы, починку. В день задержания, очевидно, в магазине стройматериалов он фотографировал образцы товаров, чтобы заказчик работ мог выбрать аксессуары для ремонта. И там его оклеветали, что он якобы фотографировал полицейского. Техран - единственный кормилец в семье, и его арест поставил его близких в сложное положение", - отметил Зульфугаров.

По его словам, Абдуллаев перестал выходить на связь с 15 октября.

"Он утром ушел на работу и потом перестал выходить на связь. Члены семьи позвонили его брату, а тот нам, стал спрашивать, нет ли у нас информации о Техране. Потом мы все вместе стали искать его по полициям, звонили на "горячую линию" МВД. Только на третий день в изоляторе, куда обратился брат Абдуллаева, подтвердили, что он находится у них. В тот же день Техран сам также позвонил близким на минутку и сказал, что его арестовали", - отметил Абдуллаев.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли полагает, что задержание Абдуллаева могло иметь цели "показательного наказания" с целью запугать сторонников председателя ПНФА Али Керимли, чтобы люди не приходили к суду для демонстрации его поддержки.

"Власти делают все для того, чтобы перед судом не собирались люди, чтобы Али Керимли не мог выступать. В последний раз, когда был процесс 14 октября, вокруг здания суда было припарковано множество автомобилей. Когда Али Керимли выступал перед журналистами, во многих автомобилях вдруг заработала сигнализация, стали звучать сигналы машин. Это возмутило наших активистов. Некоторые не сдерживали эмоции и стали скандировать лозунги с критикой власти. Вероятно, среди них был и Абдуллаев. Правоохранители всегда массовые собрания оппозиции записывают на видео. Видимо, после просмотров они решили избрать мишенью для ареста Абдуллаев, исходя из принципа, "чтобы другим неповадно было", - предположил Мираламли в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Он отметил, что пока после начала судебного процесса по делу Керимли Абдуллаев - единственный активист ПНФА, оказавшийся под арестом.

"Но наша партия всегда под прессингом репрессий. В настоящее время в тюрьмах содержится свыше 10 активистов ПНФА, арестованных и осужденных по сфабрикованным обвинениям. Это Ниямеддин Ахмедов, Лачин Велиев, Агиль Гумбатов, Шахин Гаджиев, Ализамин Салаев, Сахиб Мамедзаде, Эльхан Алиев, Эльбаи Керимли, Эльнур Гасанов, Муталлим Оруджев и Пюнхан Керимли. Их признают политзаключенными не только мы, но и правозащитники", - сказал Мираламли.

 Получить комментарии в МВД не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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