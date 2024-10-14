Силовики создали помехи сторонникам Керимли у суда

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Представители силовых структур закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где в ожидании председателя партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли собирались его сторонники. Самому политику силовики мешали проводить брифинг для прессы, пожаловались журналисты.

Как писал "Кавказский узел", судебные слушания по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в связи с обвинением в клевете были отложены по просьбе истца. Керимли считает, что процесс искусственно затягивается.

Бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера этой партии Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии. Насиминский районный суд Баку 12 сентября принял в производство уголовное дело Али Керимли. 19 сентября он предстал перед судом в качестве обвиняемого в связи с жалобой Айдына Алиева. Адвокат Керимли заявил ходатайство о необоснованности жалобы.



В день очередного заседания Насиминского районного суда в Баку, рассматривающего иск против председателя партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, полиция применила особые меры против собравшихся перед судом сторонников Керимли и журналистов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" освещавшая судебное слушание журналистка Фатима Мовланлы.

По ее словам, все пространство перед зданием суда было занято легковыми и грузовыми автомобилями, в салонах которых сидели переодетые в гражданскую одежду полицейские. Некоторые полицейские закрывали себя одеялами, чтобы не попасть в камеру журналистов. Когда председатель ПНФА Керимли вышел из суда, все машины сигналили, мешая политику провести брифинг для прессы.

"Полиция закрыла чайхану рядом с зданием суда для того, чтобы члены и сторонники ПНФА не могли сесть и не ждали завершения процесса и встречи с председателем партии. Тем не менее перед зданием суда собралось около 50 сторонников Керимли", - сказала Мовланлы.

Полиция силу против граждан не применяла, добавила она.

Ранее Алиев заявил корреспонденту "Кавказского узла" о мотивах подачи жалобы. "Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей (...) он оклеветал меня", – сказал бывший член ПНФА.

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