Гасымлы отверг свою причастность к западным структурам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор института политического менеджмента Азер Гасымлы, арестованный по делу о вымогательстве, обратился с заявлением к общественности Азербайджана, в котором пояснил, что является сторонником интеграции с Западом, но не продвигает его нарративов.

Как информировал "Кавказский узел", 7 января стало известно, что Римский институт дизайна освободил студентку третьего курса, дочь арестованного политолога Азера Гасымлы от платы за обучение. С просьбой в ректорат обратилась мать девушки, указав, что не может оплачивать учебу из-за преследования главы семьи по политическим мотивам.

8 декабря 2024 года директор института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения.

Спустя месяц после того, как его заключили в следственный изолятор в Баку, Азер Гасымлы выступил с заявлением к общественности Азербайджана, содержание которого рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его жена Самира Гасымлы.

Гасымлы заявил, что по предъявленному ему обвинению нет ни одного доказательства. В суде адвокат Гасымлы задал вопрос следователю: "Можете ли вы представить хотя бы одно доказательство вины подсудимого?". На что следователь ответил молчанием. Гасымлы в заявлении подчеркнул, что это не только нарушение презумпции невиновности, но и попрание закона и права в целом. Он заявил, что у него достаточно доказательств своей невиновности.

"Меня арестовали только по одной причине – потому что я говорю правду. Я говорю, что национальные интересы Азербайджана основаны на прогрессе, на правовом государстве, свободной экономической среде и демократии. Я не ориентирован на Запад, не ориентирован на север и не ориентирован на юг. Но при этом сторонник глубокого сотрудничества с Западом, интеграции в Европейский союз и современный мир, без риска для безопасности нашей страны", – заявил директор института политического менеджмента в своем обращении.

По мнению Гасымлы, его взгляды совпадают с национальными интересами Азербайджана. "Учитывая все это, расцениваю свой арест как покушение на свободу слова", – отметил политолог.

Жена Гасымлы пояснила, что по указанию мужа опубликовала его обращение на его странице в соцсети Facebook*.

Напомним, ранее Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.