Дочь Азера Гасымлы освобождена от платы за обучение в Италии

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Римский институт дизайна освободил студентку третьего курса, дочь арестованного политолога Азера Гасымлы, от платы за обучение. С просьбой в ректорат обратилась мать девушки, указав, что не может оплачивать учебу из-за преследования главы семьи по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2024 года директор института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест политолога Азера Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения.

Азер Гасымлы отверг обвинение, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

Семья арестованного за вымогательство политолога Азера Гасымлы обратилась в ректорат Римского института европейского дизайна с просьбой учесть, что ее отец преследуется в Азербайджане по политическим мотивам, и поэтому родители не могут оплачивать обучение дочери. Из Института сегодня пришел ответ, в котором говорится о решении предоставить студентке третьего курса Азерин Гасымлы стопроцентную льготу по оплате за обучение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена Азера - Самира Гасымлы.

"С удовлетворением хотим сообщить вам о том, что руководство главного офиса положительно оценило ваше обращение о помощи и снизило оплату за обучение на 100%. Надеемся на то, что смогли вам сделать что-то хорошее", - сказано в письме.

Ответ вуза обрадовал семью. "Незаконный арест Азера по вымышленному обвинению сделал невозможным оплату обучения дочери, и мы боялись, что она не сможет завершить обучение в Римском институте", - сказала Самира Гасымлы.

Она также отметила успехи дочери, которая в этом году победила в конкурсе на лучший дизайнерский проект, проводившийся в Милане, и сдает экзамены получая высшие баллы.

Напомним, 12 декабря 2024 года Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, в который включен 331 человек, в том числе Азер Гасымлы. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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