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13:33, 16 октября 2024

Эльвин Мустафаев пожаловался на повторный отказ в медицинской помощи в тюремном госпитале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Профсоюзный активист Эльвин Мустафаев пожаловался на отсутствие медицинской помощи, нарушение прав и бесчеловечное обращение в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана. Его вновь вернули в исправительное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд в Баку в январе приговорил к трем годам заключения, объявил в конце сентября голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных. Он находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но, как сам он утверждает, без обследования и лечения его вернули оттуда в колонию. 3 октября заключенный прекратил голодовку, после того, как его вновь перевели в тюремный госпиталь.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным. 

После повторного помещения в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы Мустафаев вновь пожаловался на отсутствие медицинской помощи, сообщили его соратники.

"Эльвин вчера (15 октября) звонил. Он сообщил, что после голодовки его перевели в госпиталь пенитенциарной службы, но вновь там не лечили. Его там продержали пять дней. На все это время его лишили права на телефонные звонки и свидания с родными. Когда на пятый день пребывания Эльвин запротестовал против отсутствия лечения и ограничения его прав, ему надели наручники, насильно поволокли в автозак и вернули в колонию", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член правления Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Сара Рагимова.

По ее словам, после возвращения в колонию, Мустафаеву в течение недели также не позволяли воспользоваться правом на телефонные звонки.

"Эльвин по-прежнему жалуется на сильные головные боли и боли в позвоночнике. Боли сохраняются, потому что его не лечат", - утверждает Рагимова.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Адвокат Зибейда Садыгова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что о повторном отказе активисту в лечении и нарушении прав она узнала от его соратников. Защитница намерена в ближайшие дни прояснить вопрос.  

Вообще же, по ее словам, "отсутствие эффективной медицинской помощи нуждающемуся в этом заключенному уже само по себе является бесчеловечным обращением, не говоря уже об оказании на больного физического давления".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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