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12:00, 20 декабря 2024

Милли Меджлис Азербайджана отверг критику Европарламента

Милли Меджлис. Фото: https://meclis.gov.az/news.php?id=2045&lang=ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Милли Меджлис Азербайджана назвал резолюцию Европарламента о правах человека в стране "предвзятой" и "антиазербайджанской".

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Европарламент принял "Резолюцию по продолжающимся репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане и по делам доктора Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Meydan TV". Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств.

Милли Меджлис выступил с заявлением в связи с принятием резолюции Европарламента. Он назвал документ "антиазербайджанским", содержащим "искаженную информацию и ложные цифры".

"Данный документ демонстрирует попытки придать политическую окраску расследованию преступлений лиц, нарушающих законы страны", - считают азербайджанские депутаты.

В заявлении Милли Меджлиса утверждается, что "в Азербайджане гарантируются все основные права и свободы", и в то же время "соблюдение законодательства является обязательным". По мнению авторов заявления, "Европарламент, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, преследует иные цели".

"Нет сомнений, что эта резолюция является частью многолетней клеветнической кампании против нашей страны. Успехи Азербайджана, который объединил мировое сообщество в борьбе с изменением климата, стали поводом для усиления этой кампании, дополненной новыми ложными элементами", – сказано в заявлении парламента Азербайджана.

По мнению депутатов, резолюция "отражает предвзятые взгляды", особенно в части, касающейся "бывших представителей сепаратистского режима" Карабаха, "обвиняемых в преступлениях против человечности".

Азербайджанские законодатели призывают Европейский парламент "сосредоточиться на решении собственных проблем, нарастающих на европейском континенте".

Азербайджанской оппозиционер, член движения Resplatforma (Платформы III Республики) Самед Рагимли не согласен с мнением, что резолюция Европарламента носит "антиазербайджанский" характер.

На его взгляд, резолюция Европарламента "отвечает национальным интересам Азербайджана, которые заключаются в укреплении независимости и воцарении демократических принципов и ценностей".

"Резолюция Европарламента отражает обеспокоенность правозащитного сообщества и в целом гражданского общества Азербайджана ситуацией в стране. Были ожидания, что может быть после климатической конференции COP29 власти смягчат политику, прекратят репрессии. Но происходит обратное, и тренд на репрессии еще более усиливается. Последовали новые аресты – журналистов Meydan TV, правозащитника Руфата Сафарова, политолога Азера Гасымлы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "неправильно оценивать резолюцию как антиазербайджанскую".

"Традиционно официальный Баку и провластная пропаганда представляет такие резолюции как антиазербайджанские. Но это не так. Резолюция Европарламента проазербайджанская. Ибо документ направлен на принятие мер по улучшению ситуации с правами человека. Национальные интересы Азербайджана требуют сохранения и развития секулярного гражданского общества как залога построения в стране светского правового государства. Это невозможно без функционирования светской политической оппозиции, независимых медиа, активного гражданского общество. Их деятельность является основой для интеллектуальных дискуссий, обсуждений относительно путей развития страны в направлении построения общества всеобщего благоденствия. Когда же бросают в тюрьмы прогрессивно настроенных людей, устраняются возможности для свободных дебатов, преследуется инакомыслие, страна идет в другом направлении – тьмы и регресса. Да, возможно в резолюции были и некоторые не совсем объективные моменты и кому-то они в Азербайджане могут не понравиться. Однако основное содержание резолюции отвечает национальным интересам Азербайджана", - отметил Рагимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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