Правозащитники начали кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV

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Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию с требованием освобождения арестованных в Азербайджане журналистов Meydan TV. Она призвала своих сторонников направить письма к президенту Азербайджана с призывом освободить журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционная инстанция оставила в силе эти решения.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Amnesty International начала международную кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV. «6 декабря, после конференции ООН по изменению климата COP29, состоявшейся в Баку, власти Азербайджана задержали семь журналистов и работников СМИ по ложным обвинениям в «контрабанде», которые предусматривают тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет. Они преследуются за свою журналистскую работу и их арест стал частью правительственных репрессий против критических голосов, которые усилились год назад», - говорится в сообщении организации. https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/8911/2025/en/

Она распространила образец письма к президенту Азербайджана Алиеву с призывом освободить арестованных журналистов.

В нем выражается обеспокоенность по поводу арестов сотрудников Meydan TV Хаялы Агаевой, Айтадж Ахмедовой (Тапдыг), Айнур Ганбаровой (Эльгюнеш), Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко (Джабраилзаде), а также заместителя директора Бакинской школы журналистики Ульви Таирова по обвинению в контрабанде валюты в страну. «Это обвинение, которое похоже на то, что используется против других критически настроенных лиц в Азербайджане, сфабриковано и политически мотивировано», - далее указывается в послании.

Также указывается, что после задержания журналистам в течение многих часов был ограничен доступ к адвокатам по выбору. В обращении содержится настоятельный призыв к президенту Алиеву «предпринять все необходимые шаги для обеспечения немедленного освобождения всех работников СМИ, арестованных в отместку за их критические репортажи, включая недавно арестованных сотрудников MeydanTV, и положить конец подавлению СМИ и других независимых голосов в Азербайджане».

Amnesty International отмечает, что «репрессии властей Азербайджана против независимых СМИ привели к судебному преследованию более 15 журналистов и работников СМИ из независимых СМИ с ноября 2023 года». В частности указывается на аресты журналистов Abzas Media, Kanal-11, Kanal-13,других СМИ, в том числе сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив, которые совместно готовили молодых журналистов.

«В преддверии COP29 и выборов, состоявшихся в феврале (президентские) и сентябре 2024 года (парламентские), власти Азербайджана арестовали и преследовали своих критиков, включая известного ученого Губада Ибадоглу, политического оппозиционного активиста Тофига Ягублу, защитника прав человека Анара Мамедли и исследователя Бахруза Самедова. 3 декабря они арестовали известного правозащитника Руфата Сафарова», - подчеркивается в сообщении Amnesty International.

Напомним, 12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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