RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:20, 10 января 2025

Правозащитники начали кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию с требованием освобождения арестованных в Азербайджане журналистов Meydan TV. Она призвала своих сторонников направить письма к президенту Азербайджана с призывом освободить журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционная инстанция оставила в силе эти решения.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Amnesty International начала международную кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV. «6 декабря, после конференции ООН по изменению климата COP29, состоявшейся в Баку, власти Азербайджана задержали семь журналистов и работников СМИ по ложным обвинениям в «контрабанде», которые предусматривают тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет. Они преследуются за свою журналистскую работу и их арест стал частью правительственных репрессий против критических голосов, которые усилились год назад», - говорится в сообщении организации. https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/8911/2025/en/
Она распространила образец письма к президенту Азербайджана Алиеву с призывом освободить арестованных журналистов.

В нем выражается обеспокоенность по поводу арестов сотрудников Meydan TV Хаялы Агаевой, Айтадж Ахмедовой (Тапдыг), Айнур Ганбаровой (Эльгюнеш), Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко (Джабраилзаде), а также заместителя директора Бакинской школы журналистики Ульви Таирова по обвинению в контрабанде валюты в страну. «Это обвинение, которое похоже на то, что используется против других критически настроенных лиц в Азербайджане, сфабриковано и политически мотивировано», - далее указывается в послании.

Также указывается, что после задержания журналистам в течение многих часов был ограничен доступ к адвокатам по выбору.  В обращении содержится настоятельный призыв к президенту Алиеву «предпринять все необходимые шаги для обеспечения немедленного освобождения всех работников СМИ, арестованных в отместку за их критические репортажи, включая недавно арестованных сотрудников MeydanTV, и положить конец подавлению СМИ и других независимых голосов в Азербайджане».

Amnesty International отмечает, что «репрессии властей Азербайджана против независимых СМИ привели к судебному преследованию более 15 журналистов и работников СМИ из независимых СМИ с ноября 2023 года». В частности указывается на аресты журналистов  Abzas Media, Kanal-11, Kanal-13,других СМИ, в том числе сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив, которые совместно готовили молодых журналистов.

«В преддверии COP29 и выборов, состоявшихся в феврале (президентские) и сентябре 2024 года (парламентские), власти Азербайджана арестовали и преследовали своих критиков, включая известного ученого Губада Ибадоглу, политического оппозиционного активиста Тофига Ягублу, защитника прав человека Анара Мамедли и исследователя Бахруза Самедова. 3 декабря они арестовали известного правозащитника Руфата Сафарова», - подчеркивается в сообщении Amnesty International.

Напомним, 12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:55, 10 января 2025
Контрактник из Урюпинска убит в военной операции
08:15, 10 января 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
07:35, 10 января 2025
Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов
06:06, 10 января 2025
Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии
04:08, 10 января 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:13, 9 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции на Украине
Все события дня
Новости
Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
11:50, 10 января 2025
Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США
Избирательный участок в Азербайджане, 2019 г. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла".
01:11, 10 января 2025
Активисты указали на отсутствие конкуренции на муниципальных выборах в Азербайджане
Полиция преградила путь журналистам к офису Toplum TV. Март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13:49, 9 января 2025
Суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу Toplum TV
Раиль Аббасов, фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7125073.html
13:23, 9 января 2025
Раиль Аббасов приговорен к лишению свободы
Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян (справа) в Брюсселе, 2023 год, фото: пресс-служба президента Азербайджана.
06:13, 9 января 2025
Политологи усмотрели сговор в заявлениях Алиева и Пашиняна
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:40, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Как накажут Карасева?
Фото
16:37, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Реакция на речь И.Алиева
Фото
17:46, 6 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда от Макрона со злым умыслом
Все блоги
Справочник
Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
17:11, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Пашинян [...], если бы ушел далеко от Левона
Фото
16:40, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Как накажут Карасева?
Фото
16:37, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Реакция на речь И.Алиева
Фото
09:45, 8 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Запад нам не поможет
Фото
19:24, 7 января 2025
Ветер с Апшерона
Необъяснимая в нашей логике доброта европейских университетов
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
10 января 2025, 11:50
Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин/Югополис
09 января 2025, 11:44
Начальник тюремной больницы осужден в Кабардино-Балкарии за покушение на убийство

Обломки дрона. Фото: https://www.yugopolis.ru/v-adygee-pod-krasnodarom-upal-dron-172620/
09 января 2025, 08:56
На Кубани обломки дрона упали на дом

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше