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14:00, 14 января 2025

Афияддин Мамедов получил восемь лет колонии

Афияддин Мамедов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-profsoyuznyj-aktivist-afiyaddin-mamedov-2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мамедов назвал дело наказанием за общественно-политическую деятельность и защиту трудовых прав граждан.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям сотрудники полиции Мустафа Исмайлов и Садиг Гасанли дали противоречивые показания об обстоятельствах задержания Афияддина Мамедова. Подсудимый заявил, что допрошенных свидетелей вообще не было среди силовиков, которые его задержали. На заседании 28 августа свидетель обвинения по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова изменил показания, заявив, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего. 7 января прокурор предложил приговорить Мамедова к 10 годам лишения свободы.

Афияддин Мамедов - председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа", он был задержан 20 сентября 2023 года и обвинен в нападении с ножом на прохожего. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. 12 марта в суде он отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым.  Судебное следствие по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова необоснованно затягивается, и это нарушает его права, заявила адвокат 26 ноября. 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был продолжен процесс над руководителем альтернативой конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддином Мамедовым. На заседании с заключительном словом стороны защиты выступила адвокат Зибейда Садыгова. Она ходатайствовала о разрешении журналистам вести съемку заседания, однако суд отказал в этом. Далее адвокат заявила, что судебное следствие не доказало вину Мамедова, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Ни одно обвинение против моего подзащитного не было обосновано достоверными доказательствами. В ходе процесса не был обеспечен принцип состязательности судебного следствия. Суд не удовлетворил ни одно наше ходатайство, в том числе не запросил кадры с видеокамер наблюдения на утверждаемом месте инцидента. Афияддина Мамедова задержали у подъезда, когда он вышел из дома, чтобы пойти на свадьбу друга. Человек, идущий на торжество, не стал бы конечно нападать на кого-то с ножом. Следствие утверждало, что инцидент произошел в другом месте. Мы ходатайствовали запросить камеры видеонаблюдения с обоих мест. Но ходатайства не были удовлетворены", - рассказала Садыгова.

Она отметила, что обвинение не представило доказательств того, что следы хирургической операции на теле потерпевшего были следствием ножевого ранения, якобы нанесенного ему Мамедовым. Адвокат указала, что рубцы могли быть следствием давних операций. "Мы просили суд запросить сведения о перенесенных потерпевшим операциях. Но этого не было сделано", - заметила она.

Адвокат просила суд оправдать активиста, а также начать расследование в отношении всех, кто "давал по этому делу ложные показания", и следователя.

Сам Мамедов связал уголовное дело с его общественно-политической деятельностью.
Он сообщил, что в 2020 году решил основать организацию, занимающуюся защитой прав трудящихся.

"В 2022 году мы создали конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа" с целью защиты трудящихся от тех, кто нарушает их права, творит несправедливость в отношении них, не дает того, что им положено по закону, нещадно эксплуатирует людей. Власти враждебно отнеслись к этому, я и другие наши активисты подвергались задержаниям, пыткам, административным арестам. Меня самого несколько раз подвергали административным арестам. В итоге в августе-сентябре 2023 года против нас стали уже заводить уголовные дела. Когда я был под административным арестом, были задержаны наши товарищи Айхан Исрафилом и Эльвин Мустафаев, им подбросили наркотики и уже осудили. А вскоре, после освобождения из-под административного ареста, устроили провокацию против меня", - сказал Мамедов.

Он считает, что "эти аресты направлены на то, чтобы никто не защищал права трудящихся, и они сами не боролись за свои права". "Ибо если обеспечить права трудящихся, работающих на государственных предприятиях и в частных компаниях, принадлежащих власть имущим, то они лишатся своих сверхприбылей", - сказал Мамедов. Он заявил, что не верит в справедливость суда.

После короткого совещания судей на процессе был оглашен приговор. Мамедов признан виновным по всем пунктам обвинениям и в частности по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью  общеопасным способом), ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и 228.4 (незаконный оборот оружия) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Адвокат Садыгова, комментируя приговор, назвала решение суда несправедливым и "неотражающим итоги судебного следствия". Она сказала, что защита подаст апелляцию на приговор. Гособвинитель оказался не доступен для комментариев.

Афияддин Мамедов признан правозащитниками политзаключенным.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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