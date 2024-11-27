Процесс над Афияддином Мамедовым затягивается

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебное следствие по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова необоснованно затягивается, и это нарушает его права, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям сотрудники полиции Мустафа Исмайлов и Садиг Гасанли дали противоречивые показания об обстоятельствах задержания Афияддина Мамедова. Подсудимый заявил, что допрошенных свидетелей вообще не было среди силовиков, которые его задержали. На заседании 28 августа свидетель обвинения по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова изменил показания, заявив, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

Афияддин Мамедов - председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа", он был задержан 20 сентября 2023 года и обвинен в нападении с ножом на прохожего. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. 12 марта в суде он отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым.

На 26 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям было назначено очередное заседание по делу Мамедова, однако слушания в очередной раз были отложены, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, причиной переноса слушаний стала неявка свидетеля стороны обвинения Эльвины Мамедовой. "Точнее, не было обеспечено участие свидетеля Мамедовой. Этот свидетель уклоняется от явки в суд. А в предыдущем заседании, месяц назад наконец было принято решение о принудительном приводе Мамедовой. Но исполнение этого решения суда не было обеспечено, и 26 ноября она вновь не явилась на процесс. Следующее заседание было назначено на 17 декабря", - сообщила адвокат.

По ее мнению, судебный процесс необоснованно затягивается уже много месяцев, что "является нарушением прав Мамедова".

"Судебные заседания и так проводятся раз в месяц. Да, каждый раз из-за неявки то одного, то другого свидетеля слушания откладываются. Афияддин Мамедов уже 15 месяцев находится под стражей. Это нарушает его право на свободу, гарантированную Европейской конвенцией прав человека. Следствие и суд должны проводиться в разумные сроки. Если это не обеспечивается, то пожалуйста пусть обвиняемого освободят из-под стражи. Но наши ходатайства об изменении меры пресечения и переводе Мамедова под домашний арест не удовлетворяются", - сказала Садыгова.

Она заявила, что "Мамедов не совершал вменяемого ему преступления, он не наносил потерпевшему ножевого ранения, а напротив сам был подвергнут атаке".

"Версия следствия разваливается в суде показаниями на процессе самих свидетелей обвиняемых. Свидетель Рамиль Бабаев в суде заявил, что не видел ножевого удара потерпевшему. Другой свидетель, причем полицейский, также заявил, что не видел в руках Мамедова ножа. Двое свидетелей полицейских дали противоречивые показания также относительно места ранения – один сказал, что рана была на правой стороне живота, другой – на левой. Самое интересное, что по словам Мамедова, обоих свидетелей вообще не было в тот день на месте происшествия", - сказала Садыгова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям воздержались от комментариев, лишь подтвердив, что слушания были отложены из-за неявки свидетеля. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Афияддин Мамедов признан правозащитниками политзаключенным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.