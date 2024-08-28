Свидетель по делу Афияддина Мамедова изменил показания

28 августа 2024, 07:12

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На заседании суда в Баку свидетель обвинения по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова изменил показания, заявив, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям сотрудники полиции Мустафа Исмайлов и Садиг Гасанли дали противоречивые показания об обстоятельствах задержания Афияддина Мамедова. Подсудимый заявил, что допрошенных свидетелей вообще не было среди силовиков, которые его задержали.

Афияддин Мамедов - председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа", он был задержан 20 сентября 2023 года и обвинен в нападении с ножом на прохожего. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. 12 марта в суде он отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым.

27 августа на заседании по делу Афияддина Мамедова дал показания свидетель Рамиль Бабаев, сообщает Turan.

Свидетель сообщил в суде, что в день инцидента проходил мимо, и его внимание привлекли «шум, оскорбления». Отвечая на вопрос адвоката, Бабаев сказал, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего. По словам свидетеля, находившиеся там люди сказали ему, что «была поножовщина».

Прокурор заявил, что эти показания противоречат показаниям Рамиля Бабаева, данным на этапе предварительного следствия.

После этого в суде были зачитаны ранние показания Бабаева, согласно которым он видел, как Мамедов нанес удар ножом, который затем выбросил в стоящую рядом урну.

Адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала, чтобы суд принял к сведению новое заявление Бабаева и исключил из материалов дела его показания на досудебном следствии. Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения. Следующее заседание назначено на 10 сентября, пишет агентство.

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