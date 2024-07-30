Свидетели по делу Афияддина Мамедова дали противоречивые показания

30 июля 2024, 23:37

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При допросе свидетелей обвинения по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова выявлены серьезные нестыковки в показаниях свидетелей-полицейских, это подтверждает недостоверность обвинения, заявила защита. Мамедов сообщил в суде, что допрошенных свидетелей вообще не было при его задержании.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддин Мамедов отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит. 1 мая Мамедов потребовал доставить в суд человека, в нападении на которого он обвинен, но суд отклонил ходатайство. Человек, объявленный потерпевшим, ни разу не появился в суде, отметила адвокат Мамедова.

20 сентября 2023 года Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте холодного оружия. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. Защита указала, что доказательства вины Мамедова отсутствуют.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова сегодня были заслушаны показания двух свидетелей – сотрудников полка быстрого реагирования МВД – Мустафы Исмайлова и Садига Гасанли, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание

По данным следствия, оба полицейских участвовали в задержании Мамедова. Сначала перед судом выступил Исмайлов. "В тот день нам поступила информация о поножовщине. Через пять минут мы уже были на месте происшествия. Там мы увидели лежащего на асфальте мужчину с раной в животе и вот этого человека на скамье подсудимых. Его задержали к этому времени граждане и передали нам, а мы отвезли в 34-ое отделение полиции Хатаинского района", - сказал Исмайлов.

Адвокат Мамедова Зибейда Садыгова спросила, видел ли свидетель в руках обвиняемого нож? Свидетель сказал, что ножа в руках (Мамедова) не было, «нож лежал у мусорного ящика». На вопрос адвоката, с какой стороны живота у потерпевшего было ранение, Исмайлов ответил, что «с левой».

Другой свидетель, Гасанли, буквально повторил показания Исмайлова. При этом на вопрос адвоката, с какой стороны была рана на животе потерпевшего Гасанли ответил, что с «правой».

В свою очередь, Мамедов рассказал, что этих двух полицейских вообще при его задержании не было. "Чтобы меня задержать, они спланировали целую операцию. Там были четверо сотрудников пост-патрульной службы полиции в форме и еще шесть сотрудников Главного управления полиции города Баку. Но этих двух полицейских среди них не было", - сказал Мамедов. Он пояснил, что узнал о ведомственной принадлежности участвовавших в задержании полицейских в штатском из их разговоров.

Следующее заседание суда было назначено на 13 августа.

Адвокат Садыгова, комментируя показания свидетелей, указала на нестыковки в них. "Один из полицейских сказал, что рана была в животе потерпевшего слева, другой – справа. Это серьезное противоречие. Сотрудники оперативной службы полиции обязательно должны быть точны в деталях. Этому их обучают", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в деле также не стыкуются места происшествия. "На Афияддина напали возле подъезда его дома, когда он только вышел, чтобы идти на свадьбу товарища. А в материалах дела указано место достаточно далекое от дома Афияддина. Сейчас кругом видеокамеры, но следствие не представило ни одной видеозаписи маршрута следования Афияддина, появления его на месте, "задержания гражданами"", - рассказала адвокат.

По ее словам, это "потерпевший" Сафар Гусейнов напал на Мамедова, наносил ему удары, сломал нос. "На прошлом заседании 4 июня "потерпевший" настаивал, что Афияддин ударил его ножом. На следствии мы добились осмотра потерпевшего. У него животе шрам, точнее едва заметная линия длиной в 3 сантиметра. Ее происхождение определить на глаз сложно. Экспертиза выдала следствию нужное заключение. А вот наше ходатайство провести судмедэкспертизу Мамедову в связи со сломанным носом следствие не удовлетворило", - отметила адвокат.

Она считает, что на судебном процессе версия следствия разваливается. "Все обвинение построено на показаниях «потерпевшего» и двух свидетелей. Никаких других достоверных материальных доказательств вины Мамедова не представлено", - сказала адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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