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13:23, 7 января 2025

Прокурор запросил 10 лет колонии для Афияддина Мамедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель предложил приговорить азербайджанского профсоюзного активиста к 10 годам заключения. Суд отклонил все ходатайства адвокатов Мамедова. 

Как писал "Кавказский узел", 30 июля на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям сотрудники полиции Мустафа Исмайлов и Садиг Гасанли дали противоречивые показания об обстоятельствах задержания Афияддина Мамедова. Подсудимый заявил, что допрошенных свидетелей вообще не было среди силовиков, которые его задержали. На заседании 28 августа свидетель обвинения по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова изменил показания, заявив, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

Афияддин Мамедов - председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа", он был задержан 20 сентября 2023 года и обвинен в нападении с ножом на прохожего. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. 12 марта в суде он отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым.  Судебное следствие по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова необоснованно затягивается, и это нарушает его права, заявила адвокат 26 ноября. 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня  был продолжен процесс по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"Сторона защиты выдвинула ряд ходатайств. Одно из них было связано с запросом записей с камер видеонаблюдения на месте происшествия. Просмотр записей выявил бы, что Афияддин не нападал, а сам подвергся атаке", - сказала адвокат.

 Кроме того, защита ходатайствовала о запросе списка хирургических операций, который до этого перенес потерпевший. "Мы полагаем, что рубцы на теле потерпевшего могут быть последствиями давних операций, или операции, сделанных ему.  Кроме того,  мы ходатайствовали  запросить видеокадры хирургической операции, проведенной потерпевшему после,  как утверждается следствием, нанесения ему ранения Мамедовым. Если была операция, то по протоколу Минздрава должно была  вестись ее видеосъемка  и сохранена запись. Мы также ходатайствовали запросить с горячих линий  "102" - полиции и "103" - скорой помощи, списков вызовов в день и час происшествия. Это выявило бы, во сколько были вызваны полиция и скорая. Мамедов говорит, что полиция и врачи появились сразу же после инцидента. Поэтому важно установить, были ли вызовы по указанному адресу", - отметила адвокат.

Однако суд не удовлетворил ходатайства.

Далее выступил прокурор, который предложил  приговорить Мамедова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по всем пунктам обвинения, продолжила Садыгова.

Следующее заседание суда назначено на 14 января.  На нем ожидается заключительное выступление адвоката и последнее слово Мамедова.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о выступлении прокурора на процессе по делу Мамедова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Афияддин Мамедов признан правозащитниками политзаключенным.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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