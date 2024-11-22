Имран Алиев прекратил голодовку в бакинском изоляторе

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Арестованный в Баку журналист Имран Алиев спустя трое суток прекратил голодовку, объявленную в знак протеста против уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября суд продлил на три месяца срок ареста руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева. После этого Алиев объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования.

Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде валюты, как и сотрудникам Abzas Media. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 26 апреля Алиеву было предъявлено новое обвинение по одной из статей о контрабанде, которое грозит ему ужесточением наказания.

Журналист Имран Алиев, который содержится в 1-м Кюрдаханинском следственном изоляторе вблизи Баку, 21 ноября прекратил голодовку, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" друг заключенного Элгиз Гахраман.

Решение прекратить голодовку принято им самим, добровольно

Он пояснил, что в телефонном разговоре с родителями Алиев вчера, 21 ноября, сообщил о добровольном решении прекратить голодовку из-за ухудшения здоровья и болей в спине. "На Имрана никто в изоляторе не давил, решение прекратить голодовку принято им самим, добровольно", - сказал Гахраман.

Он отметил, семья Алиевых заключила договор с адвокатом Гангой Ибрагимовым. Имран Алиев два раза в неделю звонит домой или Элгизу Гахраману. По словам Гахрамана, Алиев не жаловался ему на давление персонала изолятора.

Адвокат Ганга Ибрагимов отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на тайну следствия. Он посоветовал обратиться к родственникам обвиняемого, но родители Имрана Алиева отказываются от контактов с прессой.

Представитель Пенитенциарной службы не ответил на запрос корреспондента "Кавказского узла" о голодовке Имрана Алиева.

Правозащитник разъяснил порядок действий при голодовке заключенного

Действия сотрудников Пенитенциарной службы в случае голодовки заключенного регламентируются «Инструкцией об условиях содержания и принудительного кормления заключенных и арестованных лиц, отказывающихся от приема пищи в пенитенциарных учреждениях» (№32-N от 30 декабря 2012 г.), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

Требования голодающего, "не изложенные письменно и не заверенные администрацией, для внешнего бюрократического мира как бы не существуют", подчеркнул Зейналов. "В таких случаях создается коллизия, когда родственники заявляют о голодовке, а тюремная администрация опровергает это, возражая, что заявление о голодовке ей не поступало. Бывало и так, что администрация под разными предлогами незаконно отказывалась принимать заявление о голодовке, и тогда приходилось прибегать к помощи адвоката", - сказал он.

Согласно инструкции, после того, как утром на поверке или во время раздачи завтрака заключенный объявляет об отказе от приема пищи, с ним должен встретиться начальник пенитенциарного учреждения или следственного изолятора либо его заместитель. Этот офицер должен выяснить причины голодовки и сообщить о ней руководству Пенитенциарной службы, а в случае с голодовкой подсудимого - и органу, осуществляющему уголовный процесс. В беседе участвует начальник медсанчасти или врач медсанчасти, который сообщает о голодовке своему начальству, в Медицинское управление.

Если голодающего не изолировали от сокамерников, то это верный признак того, что голодовка не зарегистрирована администрацией

После того, как отказ от пищи оформлен письменно, заключенному должны быть созданы соответствующие условия. "Они включают изоляцию заключенного от тех, кто может тайно передать еду, и очистку помещения от всего съестного. Обычно заключенного помещают в отдельную палату медсанчасти, либо в изолятор или одиночную камеру. Если голодающего не изолировали от сокамерников (за исключением коллективной голодовки, где несколько голодающих могут разместить вместе), то это верный признак того, что голодовка не зарегистрирована администрацией, и он голодает впустую", - рассказал Зейналов.

По его словам, в течение суток с начала голодовки проводится медосвидетельствование заключенного, чтобы оценить его психическое и физическое состояние. В частности, врач должен "внимательно и всесторонне" обследовать его на наличие сахарного диабета, острого гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эпилепсии и других заболеваний обмена веществ, при которых противопоказан отказ от полноценного питания. В случае обнаружения одной из таких болезней голодовку запрещают по медицинским показаниям. В остальных случаях голодающему разъясняют, что его действия вредны для организма.

С момента изоляции голодающий находится под врачебным надзором, и на него ежедневно заполняются два регистрационных листа. В один лист трижды в день заносятся отметки о выдаче и возвращении пищи (ее предлагают съесть и забирают через два часа). В другом отмечаются жалобы и физиологические показатели. Эти листы вшивают в историю болезни или медицинскую карту. Если отказ от пищи длится более недели, то могут проводиться общие анализы крови и мочи, а также биохимический анализ крови. При необходимости в помещении, где он содержится, могут быть оказаны амбулаторное лечение и неотложная медицинская помощь.

При этом заключенный обязан выполнять все остальные свои обязанности, участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях. Его могут направить и в другие места содержания под стражей, но в сопровождении медицинского работника. От работы или транспортировки из тюрьмы может освободить лишь заключение врача. В тюрьмах есть щадящий вариант - дистанционное участие в допросе, заседании суда или свидании через видеосвязь, рассказал правозащитник.

В случае ухудшении состояния голодающего направляют в Лечебное учреждение (центральный тюремный госпиталь). Там ему снова предлагают принять пищу, еще раз подробно объясняют важность прекращения голодовки, убеждая начать принимать пищу.

Следующим шагом является применение медицинских мер, то есть принудительного кормления составленной по рецепту врача пищевой смесью. "Процедура принудительного лечения болезненная, в некоторых случаях может вызвать перебои в дыхании и работе сердца, поэтому врач держит под рукой всё необходимое для оказания первой медицинской помощи", - объяснил Эльдар Зейналов.

Напомним, правозащитники признали Имрана Алиева политзаключенным. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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