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23:36, 20 ноября 2024

Имран Алиев объявил голодовку в изоляторе Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, арестованный по обвинению в контрабанде валюты, объявил в следственном изоляторе голодовку. Он протестует против необоснованного уголовного преследования и требует освобождения.  

"Кавказский узел" писал, что руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Близкие Алиева сообщили, что он не признает вины, но был вынужден дать признательные показания под пытками. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 18 ноября суд продлил на три месяца срок его ареста.

Имран Алиев признан правозащитниками политзаключенным. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Имран Алиев после продления срока его содержания под стражей 18 января объявил голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

«Вот уже семь месяцев я незаконно нахожусь под арестом. Несмотря на прошествие семи месяцев судьи выносят решения обо мне на основе фальшивых обвинений, не подкрепленных никакими доказательствами. И это показатель того, как работает судебная система Азербайджана, как влияют принимаемые решения на судьбы сотен, тысяч людей. К сожалению,  в Азербайджане, принимающем такое авторитетное мероприятия по борьбе с экологическими катастрофами как COP29, не соблюдаются фундаментальные права человека, свобода слова. Ведь только человек с высоким благосостоянием и защищаемый правами способен заботиться о природе.  К сожалению, нам и в этом не повезло», - говорится в письме Алиева к общественности, распространенном 20 ноября.

В обращении Алиева, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» от коллег руководителя он-лайн платформы Meclis.info, активист отмечает, что за период содержания под стражей он неоднократно подвергался физическому и психологическому давлению.

По словам руководителя сайта, за это время его доверие к верховенству права в Азербайджане было подорвано не только несправедливостью по отношению к нему, но и увиденным в заключении. «Я потрясен тем, что арестантам обвинения предъявляются, словно меню в ресторане, и люди воспринимают это как норму. А судьи распоряжаются правом, словно торговцы товаром за прилавком», - далее пишет Алиев.

Имран Алиев также сообщает, что возглавляемый им сайт являлся платформой для мониторинга деятельности парламента и действовал с 2020 года во благо общественных интересов. Основной целью проекта являлось налаживание моста между общественностью и депутатами.

«Однако в 2022-2023 гг. из-за давления и нападок основная деятельность платформы была свернута и редакция перешла к онлайн-просветительству и информированию. Несмотря на то, что президент Азербайджана не раз говорил о важности механизма общественного контроля, нашу деятельность признали опасной и меня арестовали», - отметил Алиев.

Имран Алиев также отмечает, что сильным ударом для него за время ареста стала весть о том, что его отец заболел раком. «В знак протеста против всего происходящего со мной и с требованием освобождения я объявил голодовку. Я требую закрытия сфабрикованного уголовного дела и обеспечения моего освобождения», - огласил свои требования Алиев.

Комментариями представителей пенитенциарной службы относительно голодовки Имрана Алиева "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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