Продлен арест Имрана Алиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в контрабанде валюты руководителя Meclis.info Имрана Алиева.

Как информировал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 7 ноября ему было отказано в переводе под домашний арест.

Имран Алиев признан правозащитниками политзаключенным. Он был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд 18 ноября удовлетворил представление следственного органа о продлении срока ареста Имрана Алиева еще на три месяца – до 19 февраля 2025 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" его близкие.

Согласно тем же источникам, Алиев выглядел вялым и болезненным.

Из-за болей в спине он с трудом передвигался и вообще после ареста из-за проблем со здоровьем Алиев похудел на 15 килограммов.

В ходе заседания суда Алиев заявил, что если его необоснованное заключение будет продолжаться, и ему не обеспечат на должном уровне обследование и лечение, то он в знак протеста объявит голодовку.

На решение суда будет подана апелляция, сообщили близкие Алиева.

18 ноября в Бакинском апелляционном суде также была рассмотрена жалоба Алиева на отказ в переводе под домашний арест. Она также была оставлена без удовлетворения.

Информацию об этих двух решениях суда корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил сотрудник Хатаинского районного суда, а также сотрудник Бакинского апелляционного суда.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.