RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:38, 19 ноября 2024

Продлен арест Имрана Алиева

Имран Алиев. Фото с личной страницы Имрана Алиева в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в контрабанде валюты руководителя Meclis.info Имрана Алиева.

Как информировал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 7 ноября ему было отказано в переводе под домашний арест.

Имран Алиев признан правозащитниками политзаключенным. Он был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд 18 ноября удовлетворил представление следственного органа о продлении срока ареста Имрана Алиева еще на три месяца – до 19 февраля 2025 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" его близкие.

Согласно тем же источникам, Алиев выглядел вялым и болезненным.

Из-за болей в спине он с трудом передвигался и вообще после ареста из-за проблем со здоровьем Алиев похудел на 15 килограммов.

В ходе заседания суда Алиев заявил, что если его необоснованное заключение будет продолжаться, и ему не обеспечат на должном уровне обследование и лечение, то он в знак протеста объявит голодовку.

На решение суда будет подана апелляция, сообщили близкие Алиева.

18 ноября в Бакинском апелляционном суде также была рассмотрена жалоба Алиева на отказ в переводе под домашний арест. Она также была оставлена без удовлетворения.

Информацию об этих двух решениях суда корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил сотрудник Хатаинского районного суда, а также сотрудник Бакинского апелляционного суда.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:20, 19 ноября 2024
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оставление воинской части
10:34, 19 ноября 2024
Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов
07:17, 19 ноября 2024
Силовики в Тбилиси приступили к разгону акции протеста
03:11, 19 ноября 2024
Один человек ранен при падении беспилотника в Ростовской области
02:41, 19 ноября 2024
Оппозиция сообщила о согласии Бжании на отставку
21:15, 18 ноября 2024
Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены
Все события дня
Новости
Ильхам Алиев и Майкл О'Флаэрти. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: https://commons.wikimedia.org/ и https://www.coe.int/
19 ноября 2024, 06:27
Комиссар Совета Европы призвал власти Азербайджана освободить журналистов и активистов
18 ноября 2024, 23:43
Апелляционный суд оставил под стражей Фарида Мехрализаде
Севиндж Вагифгызы. Фото: Voice of America (Ulviyya Guliyeva) https://ru.wikipedia.org/
18 ноября 2024, 19:16
Защита сообщила о травме Вагифгызы после конфликта в бакинском СИЗО
18 ноября 2024, 00:39
Родственники не смогли получить тело умершей в Степанакерте армянки
Анне Беате Твиннерейм и Губад Ибадоглу. 16 ноября 2024 года. Фото: МИД Норвегии https://x.com/NorwayMFA/status/1857806880099160271/photo/1
17 ноября 2024, 13:38
Министр из Норвегии отчиталась о посещении Губада Ибадоглу
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:35, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Южный Кавказ обеспечен спокойствием и независимостью
Фото
10:51, 18 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Паллоуна не надо было впускать в страну
Фото
08:59, 14 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Декабрь будет полезным в азербайджано-армянских думах о будущем
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
08:35, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Южный Кавказ обеспечен спокойствием и независимостью
Фото
10:51, 18 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Паллоуна не надо было впускать в страну
Фото
09:08, 18 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Ищем чем погордиться ВИДЕО
Фото
17:18, 17 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Информативная встреча Алиева с конгрессменами
Фото
18:12, 16 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Жесткая европеизация бакинцев
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Участники акции протеста в Сухуме. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 12:08
Протестующие покинули правительственные здания в Сухуме

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Протестующие возле администрации президента Абхазии. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм-канала @respublicaabh
18 ноября 2024, 09:03
Протестующие в Сухуме провели ночь у администрации президента

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше