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12:39, 8 ноября 2024

Суд отказался перевести Имрана Алиева под домашний арест

Имран Алиев. Скриншот видео https://cpj.org/ru/2024/04/в-азербайджане-арестован-13-й-журналист/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал руководителю сайта Məclis.info Имрану Алиеву в переводе под домашний арест, отклонив ходатайство адвоката. Защита подаст апелляцию на это решение.

Как писал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 26 апреля Алиеву было выдвинуто новое обвинение, следствие обвиняет его по статье 206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно). Это обвинение добавлено к первоначальной статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК Азербайджана. В июне суд в Баку продлил Алиеву срок предварительного заключения.

Имран Алиев признан правозащитниками политзаключенным. Он был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде Баку 7 ноября состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения и переводе главы сайта Məclis.info Имрана Алиева под домашний арест. При этом, самого Алиева в суд не доставили, и он присоединился к процессу онлайн из СИЗО, сообщили его близкие.

"На процессе выступил адвокат. Он указал, что нет никакой правовой целесообразности содержать Имрана Алиева под стражей, ибо все равно следственных действий с ним уже длительное время не проводится, при этом периодически срок его ареста продлевают. На самом деле, он может находиться на свободе и в случае необходимости приходить на следствие. Однако следователь и прокурор выступили против. Судья удалился на совещание и через минуту, вернувшись, объявил решение об отклонении ходатайства. Адвокат подаст апелляцию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ситуацией.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства Алиева. Адвокат Алиева, а также представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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