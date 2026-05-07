Кавказский узел

08:39, 7 мая 2026

Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Эльмиру Садыгову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отклонив кассационную жалобу защиты Эльмира Садыгова, родственника оппозиционного блогера Турала Садыглы. Родственники и адвокат Садыгова заявили о нарушении права на защиту и назвали решение суда политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел"  в октябре 2025 года суд приговорил Эльмира Садыгова, дядю оппозиционного блогера Турала Садыглы, к 2,5 годам  лишения свободы по делу о незаконном обороте оружия. Близкие заявили о несправедливости судебного следствия и необоснованности приговора.

Турал Садыглы - администратор страницы Azad söz ("Свободное слово") в Facebook*, резко критикующей политику властей Азербайджана. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося в эмиграции блогера, он объявлен в розыск по линии Интерпола. 17 марта следователи потребовали от шести политэмигрантов, в том числе Турала Садыглы, вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием.  Эльмир Садыгов обвинялся по уголовной статье 228.1 (незаконный оборот оружия), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

В Верховном суде Азербайджана вчера, 6 мая, состоялось рассмотрение кассационной жалобу на приговор Эльмиру Садыгову, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” его брат, правозащитник Аловсат Садыглы. 

“В очередной раз мы стали свидетелями имитации правосудия. Председательствующий судья Ильгар Джафаров, не предоставив ни адвокату Назиму Мусаеву, ни самому Эльмиру Садыгову законной возможности подробно изложить процессуальные нарушения, связанные с полным ограничением права на защиту в судах предыдущих инстанций. Судья просто зачитал заранее подготовленное решение, принесённое им в папке. Типичный. Заседание продолжалось 15 минут, совещание суда - 2-3 минуты и судья огласил резолютивную часть решения”, - рассказал Аловсат Садыглы. 

Он назвал решение Верховного суда “исполнением заказа”. “Хотя, мой брат надеялся, что Верховный суд может восстановить справедливость, отменив незаконные решения судов нижестоящих инстанций, то я не питал иллюзий. Суды в Азербайджане не являются независимыми органами власти. Они словно нотариальные конторы подтверждают материалы обвинения по указанию политической власти”, - отметил Аловсат Садыглы.

Он считает, что брат стал жертвой политической репрессии. “Эльмира наказали за оппозиционную деятельность моего сына Турала Садыглы. Арест Эльмира – это месть нашей семье из-за критики правительства Туралом. Они не могут достать Турала, хотя и вынесли ему даже заочно приговор, и мстят его родственникам. В прошлом по делу о наркотиках арестовывали моего другого сына Эльгиза", - сказал родственник блогера.

В 2015 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков был арестован брат Турала Эльгиз Садыглы, спустя несколько месяцев он был осужден условно. В 2018 году Эльгиза вновь арестовали на 30 суток после того, как Турал Садыглы инициировал международную кампанию "Расскажем о диктаторе" в знак протеста против внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Адвокат Эльмира Садыгова Назим Мусаев также выразил несогласие с решением Верховного суда. 

“Против Эльмира Садыгова нет достоверных доказательств. Обвинения построены на свидетельствах самих сотрудников полиции. Кроме того, были нарушены процессуальные права Эльмира Садыгова во время предварительного и судебного следствия. Представьте, что ему на подготовку заключительного слова в суде первой инстанции дали всего 5 минут. Это грубое нарушение права на защиту. К сожалению, вышестоящие инстанции оставили без удовлетворения наши жалобы и доводы” - сказал Мусаев в беседе с корреспондентом “Кавказского узла”.

По его словам, после решения Верховного суда Эльмир Садыгов может обратиться в ЕСПЧ.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
