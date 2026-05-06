17 военнослужащих умерли в Азербайджане с начала года вне боевых условий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С января по апрель 2026 города потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили 17 военнослужащих. Все случаи смерти произошли в небоевых условиях.

Как писал «Кавказский узел», по данным Каспийского института военных исследований, в 2025 году потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили 42 человека. Все они умерли в небоевых условиях.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

Потери сектора обороны и безопасности Азербайджана в январе-апреле 2026 года составили 17 человек, сообщил CDSI 5 мая на основе мониторинга сообщений СМИ. Все случаи смерти военных произошли в не боевых условиях, в том числе 3 военнослужащих скончались от болезней, 2 – совершили самоубийства, 5 – погибли в автоавариях, 2 – умерли в результате несчастных случаев, 1 – потерял жизнь по причине неосторожности. Причины смерти, еще 4 военных не раскрываются, сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор CDSI Джасур Сумеринли.

12 из умерших были военнослужащими системы Минобороны, 3 – Госпогранслужбы, 1 – МЧС, 1 – государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

CDSI также приводит статистику воинских званий потерявших жизнь военных. Трое из них были солдатами, 2 – офицерами, 2 – прапорщиками, 3 – военнослужащими сверхсрочной службы, 2 - курсантами. Установить воинское звание остальных не удалось, сказал Сумеринли.

Кроме того, в обзорный период по меньшей мере 5 военных получили телесные повреждения.

По словам Сумеринли, в январе-апреле 2026 года наблюдается рост числа потерь в ВС Азербайджана по сравнению с предыдущими двумя годами после завершения военных действий в Карабахе и на границе между Азербайджаном и Арменией.

Так, в 2025 году по данным на 5 мая потери составили 13 человек, а в 2024 году – 11.

Всего потери сектора обороны и безопасности Азербайджана в 2025 году составили 43 человека, 2024 году – 51.

«Мы основываемся на официальных данных, сообщениях медиа и информацию из социальных сетей. В реальности число потерь может быть больше, поскольку не все случаи могут попасть в пространство публичной информации», - сказал Сумеринли.

Отметим, что силовые ведомства Азербайджана не предоставляют периодических статистических сведений о не боевых потерях.